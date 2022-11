Thérapie cellulaire B pour la SEP : quoi partager

Mais tout le monde est différent. Brian Phillips de St. Louis, qui a été diagnostiqué en 1998 et est un conférencier public actif sur la vie avec la SEP, dit que sa seule réaction à l’ocrélizumab est une légère fatigue le lendemain de la perfusion. Ringstaff dit qu’elle se sent “un peu éveillée et câblée” après avoir pris du Benadryl au début de la perfusion, puis qu’elle est un peu fatiguée après avoir reçu de l’ocrélizumab. « À part ça, pas d’effets secondaires et je ne tombe pas malade », dit-elle.

Mais aucun d’eux ne pouvait être certain que la thérapie par lymphocytes B se déroulerait si bien avant de commencer. Comme elle l’a fait à d’autres moments lorsqu’elle a changé de médicaments contre la SEP, Ringstaff s’est entretenue en 2017 avec son mari (un ancien ambulancier) et sa mère (une ancienne infirmière autorisée) avant de commencer avec l’ocrélizumab. Elle a également inclus l’aîné de ses deux fils (maintenant 15 ans).

« Nous évaluions les médicaments, et je voulais parler de ce qui fonctionnerait le mieux avec moi et de ce avec quoi je me sentais le plus à l’aise », dit-elle. « Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous, mais vous devez également tenir compte de leurs sentiments.

“J’avais besoin du soutien de ma famille, pour qu’ils soient bien informés, car je me fatigue. Vous pouvez dire quand j’arrive à ma date de perfusion et que j’en ai besoin. Ensuite, et juste après la perfusion, ils ne s’attendent pas à ce que j’aie une plaque énergétique complète pour faire les choses que je fais normalement. Je tombe en panne à la fin de la journée.

Phillips prend un chemin différent qui fonctionne pour lui. « Ma femme, ma famille et mes amis sont là si j’en ai besoin », dit-il. “Si j’avais besoin de leur soutien, je les contacterais absolument.” Mais Phillips préfère avoir une discussion détaillée avec son neurologue, en qui il a une grande confiance, et prendre une décision conjointe avec elle sur les médicaments.

« Je sais que certaines personnes ne tolèrent pas très bien Ocrevus », dit-il. “Mais pour moi, si vous comparez cela à quand je prenais d’autres médicaments et que je recevais une injection tous les deux jours, c’est du gâteau en comparaison.”