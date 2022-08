Theranica lève 45 millions de dollars pour une thérapie numérique contre la migraine

Théranicaun développeur israélien de thérapies numériques sur ordonnance axé sur le traitement de la migraine, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu 45 millions de dollars en financement de série C.

Le cycle a été mené par New Rhein Healthcare Investors avec la participation d’aMoon, Lightspeed Venture Partners, LionBird, Takoa Invest et Corundum Open Innovation.

La startup a annoncé un 35 millions de dollars de financement de série B en 2019 et un 6 millions de dollars de série A en 2017. Theranica a déclaré qu’elle prolongerait sa ronde de financement de série C, avec une clôture finale prévue pour octobre.

CE QU’ILS FONT

La société propose Nerivio, un appareil porté sur le bras qui délivre des impulsions électriques à faible énergie et se couple avec une application pour smartphone. Le portable est porté pendant 45 minutes au début d’une migraine et vise à déclencher une réponse de modulation de la douleur conditionnée pour soulager les symptômes. L’application peut contrôler l’intensité de l’appareil, surveiller la durée du traitement et mettre en pause ou arrêter l’appareil. Il sert également de « journal de la migraine » qui peut être partagé avec les fournisseurs de soins de santé.

Nerivio a reçu Autorisation De Novo de la FDA en 2019, et a ensuite reçu le feu vert de l’agence pour étendre son utilisation à les personnes souffrant de migraines chroniques et adolescents.

Theranica prévoit d’utiliser le capital de la série C pour étendre sa présence aux États-Unis

“Au cours des deux dernières années, nous avons vérifié les trois conditions fondamentales d’une nouvelle thérapie prescrite réussie aux États-Unis : les prestataires de soins de santé ont confiance dans la prescription de notre Nerivio pour le traitement de la migraine, les patients obtiennent bénéfice clinique significatif de l’utiliser et les payeurs réalisent l’importance de donner accès à cette thérapie à leurs assurés. Avec cette triade démontrée, nous avions besoin du financement approprié pour libérer l’énorme potentiel de Nerivio aux États-Unis”, a déclaré Alon Ironi, PDG de Theranica, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Les migraines sont relativement fréquentes, affectant environ 12% de la population américaine. Ils sont plus fréquents chez les femmes et peut être handicapantcertaines personnes signalant une déficience grave dans des activités telles que le travail ou l’école.

Une autre entreprise de santé numérique dans le domaine de la migraine est la startup allemande Perfood, qui se concentre sur des recommandations nutritionnelles personnalisées pour prévenir les migraines. L’entreprise a levé 5 millions d’euros en financement de série A en 2020.

Healint, basé à Singapour, crée également une application appelée Migraine Buddy, pour suivre les déclencheurs ainsi que les traitements utiles. La société de télésanté spécialisée Thirty Madison propose un produit axé sur la migraine appelé Cove, où les utilisateurs peuvent consulter des prestataires et recevoir des ordonnances.

Pendant ce temps, plusieurs startups se concentrent sur le développement thérapeutique numérique. Akili, qui fabrique un traitement de type jeu vidéo approuvé par la FDA pour les enfants atteints de TDAH, est devenu public la semaine dernière. Swing Therapeutics a levé 10,5 millions de dollars plus tôt cette année pour tester son traitement administré par smartphone contre la fibromyalgie, qui provoque des douleurs musculo-squelettiques généralisées ainsi que des problèmes de fatigue, de sommeil, de mémoire et d’humeur.