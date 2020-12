Jim Morrison était l’une des plus grandes rock stars des années soixante en tant que chanteur des enfants sauvages de The Doors.

Reconnu pour ses spectacles chaotiques, ses paroles poétiques et ses singeries folles hors scène, Jim est entré dans l’histoire comme l’un des chanteurs les plus énigmatiques de tous les temps.

Mais sa carrière fut de courte durée et il mourra à l’âge de 27 ans seulement, son corps étant découvert dans une baignoire à Paris.

Bien que Jim n’ait pas vécu longtemps, sa musique a survécu – tout comme toutes les théories du complot à son sujet.

Certains fans croient que Jim a simulé sa propre mort et ils vivent dans l’espoir qu’il est toujours en vie, tandis que d’autres pensent qu’il a été assassiné ou qu’il n’est pas mort dans cette baignoire après tout.

Ici, nous examinons toutes les théories du complot sur Jim et nous nous demandons ce qui est vraiment arrivé au roi lézard …







(Image: Getty Images)



Jim a simulé sa propre mort

Le 3 juillet 1971, la petite amie de Jim, Pamela Courson, le trouva mort dans le bain de leur appartement parisien.

Au début des années soixante-dix, Jim avait pris beaucoup de poids et lutté contre la toxicomanie, et avait déménagé dans la capitale française pour se nettoyer, mais quelques mois plus tard, Jim serait mort.

La version acceptée de l’histoire de la nuit de sa mort est que Pam et lui ont pris de l’héroïne ensemble, et quand il a commencé à mal réagir à la drogue, Pam l’a mis dans un bain chaud pour le ranimer.

Pam a appelé les services d’urgence mais ils n’ont pas réussi à le faire revivre et il a été déclaré mort sur les lieux, sa cause officielle de décès étant répertoriée comme une insuffisance cardiaque congestive.

La mort de Jim n’a pas été annoncée pendant six jours et Pam a d’abord insisté auprès de son manager sur le fait qu’il était vivant avant d’admettre la vérité.

Les fans ont émis l’hypothèse que Jim n’était pas mort après tout et ont simulé sa propre mort.







(Image: Getty Images)



Jim avait souvent plaisanté sur le fait de simuler sa propre mort alors qu’il était encore là et il y avait eu beaucoup de soi-disant « observations » du chanteur de Light My Fire ces dernières années.

En 2016, il a été affirmé qu’il était bien vivant à New York, vivant sous le nouveau nom de William Loyer, qui ressemble remarquablement à une ancienne version de Jim.

Si Jim est vraiment encore en vie, il aura 77 ans ce mois-ci.

Certains soulignent qu’aucune autopsie n’a été pratiquée après son décès, mais qu’une telle n’était pas exigée par la loi française à l’époque.

Les coéquipiers de Jim, Robby Krieger et Ray Manzarek, n’étaient pas d’accord sur les rumeurs selon lesquelles Jim aurait simulé sa propre mort.

Robby a déclaré à Classic Rock: « J’adorais parler à Ray, et il disait toujours: ‘Je ne serais pas surpris si Jim venait.’

«Et je pensais: ‘Allez, mec, tu ne crois pas vraiment ça, n’est-ce pas?’ C’était à peu près b ******. «







(Image: Getty)



Jim a été assassiné

Bien qu’il y ait une explication raisonnable à cela, l’absence d’autopsie a amené beaucoup à croire que Jim a été assassiné.

Marianne Faithfull affirme que son ex-petit ami, le trafiquant de drogue Jean de Breiteuil, est responsable de la mort de Jim.

Elle a dit qu’elle avait refusé d’accompagner «l’héroïne aux stars» de Breiteuil à l’appartement de Jim la nuit de sa mort parce qu’elle pouvait «ressentir intuitivement des problèmes».

La chanteuse Broken English a affirmé que son ex s’était arrêté à l’appartement du chanteur pour déposer de l’héroïne quelques heures avant sa mort, mais cela s’est avéré trop fort et l’a tué.

Marianne a dit à Mojo: « J’ai pensé: ‘Je vais prendre quelques Tuinal et je ne serai pas là. Jean est allé voir Jim – et l’a tué.

«Je veux dire, je suis sûr que c’était un accident. La claque était trop forte et il est mort.

Elle a ajouté: « Pauvre b ***** d. De toute façon, tout le monde lié à la mort du pauvre gars est mort maintenant, sauf moi. »







(Image: Archives Michael Ochs / Getty Images)



Quelqu’un a déplacé le corps de Jim

Un des amis de Jim a affirmé qu’il n’était pas réellement mort dans l’appartement et que son corps avait été déplacé.

Sam Bernett dit que Jim est mort dans la salle de bain du club Rock & Roll Circus, dont Sam était le manager.

Il a dit que Jim s’était présenté au club pour acheter de l’héroïne et l’avait emmenée dans la salle de bain, dont il n’est jamais sorti.

Selon Sam, les marchands de Jim voulaient dissimuler sa mort alors ils l’ont ramené à l’appartement, où Pam l’a retrouvé quelques heures plus tard.

Sam a déclaré à Associated Press en 2014: «Le chanteur flamboyant de The Doors, le beau garçon californien, était devenu une boule inerte froissée dans les toilettes d’une discothèque.

« Pour moi, c’est un très mauvais souvenir. »







(Image: Archives Hulton)



La théorie des 27 clubs

Jim n’est que l’un des nombreux musiciens célèbres décédés à l’âge de 27 ans.

Il est décédé exactement deux ans après le guitariste des Rolling Stones Brian Jones et environ neuf mois après la mort de Jimi Hendrix et Janis Joplin.

L’explication raisonnable en est que les rock stars ont tendance à mourir plus jeunes, mais beaucoup pensent que c’est plus qu’une simple coïncidence.

Une théorie du complot prétend qu’il y a eu une opération de la CIA pour assassiner des musiciens de la contre-culture populaire dans les années soixante.