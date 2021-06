Théorie et pratique du panier d’achat

Les caddies ont été au centre de livres et des films, et leur utilisation examinée dans colonnes de magazines et les salles de classe comme outils pour expliquer comment les humains se comportent en public. Ils ont trouvé une niche douteuse sur Internet en tant que stars d’une émission YouTube, suivi par un demi-million de personnes. Ils ont même inspiré des musiciens : le cliquetis régulier d’une charrette roulant dans une rue a inspiré à la fois le son et les mots de La chanson de 1994 de Neil Young « Safeway Cart ».

Ils sont aussi une nuisance. Les législateurs et les propriétaires de magasins à travers les États-Unis ont eu du mal à empêcher les chariots d’être volés, laissés dans des places de stationnement pour handicapés, jetés sur les trottoirs, abandonnés aux arrêts de bus ou déversés dans des ruisseaux.