Théorie critique de la race définie, avec DEI, biais implicite et plus

Comme la plupart des domaines, l’éducation K-12 est remplie de jargon. La « théorie critique de la race » n’est souvent pas sur la liste vernaculaire.

Mais alors que la discorde sur la façon dont la race est abordée dans les écoles se poursuit à travers le pays, les phrases edu-speak sont de plus en plus qualifiées d’euphémismes pour « théorie critique de la race ».

Voici un glossaire de certains des abus de langage les plus populaires que l’on croit à tort être la théorie critique de la race, ainsi que la signification réelle des termes.

Éliminons d’abord une définition : Théorie critique de la race est un cadre académique qui examine si, et comment, les systèmes et les politiques perpétuent le racisme.

Anti-racisme: L’antiracisme est la pratique de lutter activement contre le racisme. Cela dépasse les pratiques passives – quand quelqu’un dit qu’il n’est pas raciste mais ne prend aucune mesure face à des actions racistes – et nécessite souvent des efforts conscients.

« C’est très binaire », a déclaré John Marshall, directeur des actions des écoles publiques du comté de Jefferson. « Si vous n’êtes pas antiraciste, qu’êtes-vous ?

Enseignement adapté à la culture : Cela peut aussi être appelé enseignement culturellement pertinent.

Cette approche pédagogique, telle que décrite par l’universitaire Geneva Gay, utilise « les connaissances culturelles, les expériences antérieures, les cadres de référence et les styles de performance d’étudiants ethniquement divers pour rendre les rencontres d’apprentissage plus pertinentes et efficaces pour eux ».

DEI : C’est acronyme pour diversité, équité et inclusion. Il est souvent utilisé pour regrouper tous les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion qu’un district ou une école peut mettre en œuvre ensemble.

La diversité: La diversité est la pratique consistant à avoir un éventail de personnes représentées dans un groupe, y compris celles de différentes races, ethnies, classes socio-économiques, genres ou orientations sexuelles.

Égalité: L’égalité est le concept selon lequel toutes les personnes – ou, dans le cas de l’éducation, les étudiants – bénéficient des mêmes opportunités et ressources, quels que soient leurs besoins.

Équité: L’équité, c’est lorsque les gens — encore une fois, dans ce cas, les étudiants — reçoivent le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour réussir, même si cela signifie que les gens reçoivent différents niveaux de ressources.

Dans les cas d’équité entre les sexes et la race, a déclaré Roger Cleveland, professeur à l’Eastern Kentucky University, « des mesures doivent souvent être mises en place pour compenser les désavantages historiques et sociaux » qui ont empêché les règles du jeu d’être initialement égales.

Biais implicite : Le biais implicite, a déclaré Cleveland, « fait référence aux attitudes ou aux stéréotypes qui affectent notre compréhension, nos actions et nos décisions de manière inconsciente ».

Ceci est différent du biais explicite, c’est-à-dire lorsqu’une personne est consciente qu’elle discrimine un groupe de personnes.

Inclusion: L’inclusion pousse la diversité un peu plus loin, en garantissant qu’un éventail de personnes est d’abord représenté puis se sente valorisé dans un groupe.

En éducation, cela inclut souvent de comprendre les besoins des différents élèves et de s’adapter à ces besoins pour permettre à un élève de participer pleinement à l’école.

Intersectionnalité : L’intersectionnalité est la théorie selon laquelle les identités d’une personne – y compris la race, le sexe et la classe – n’agissent pas indépendamment mais sont interconnectées, créant un réseau d’expériences variées avec privilège et oppression.

La justice réparatrice: Cela peut aussi être appelé pratiques réparatrices.

Les pratiques réparatrices se concentrent sur la reconstruction des relations après que le mal a été fait, avec la conviction que les élèves sont plus susceptibles de changer leur comportement une fois qu’ils en comprennent l’impact.

Ces pratiques peuvent être utilisées comme alternative à la discipline pour les petits problèmes de comportement dans les écoles. Ils peuvent également être utilisés de manière proactive pour aider les élèves à comprendre leurs émotions avant qu’un problème de comportement ne survienne.

Apprentissage socio-émotionnel : C’est le processus par lequel les enfants « développent des identités saines, gèrent leurs émotions et atteignent des objectifs personnels et collectifs, ressentent et montrent de l’empathie pour les autres, établissent et maintiennent des relations de soutien et prennent des décisions responsables et attentionnées », selon le Collaborative for Academic, Social , et l’apprentissage émotionnel.

Racisme systémique : Parfois appelé racisme institutionnel, c’est lorsque des institutions comme les gouvernements ou les systèmes scolaires perpétuent le racisme et les inégalités raciales par le biais de politiques.

Soins tenant compte des traumatismes : Les soins tenant compte des traumatismes en éducation cherchent à reconnaître les signes de traumatismes infantiles ou d’expériences défavorables chez les élèves afin de mieux les aider.

Cette approche essaie de s’éloigner de la question « Qu’est-ce qui ne va pas avec cette personne ? » à « Qu’est-il arrivé à cette personne ? »

Privilège blanc : Le privilège blanc est l’idée que les personnes de race blanche bénéficient intrinsèquement de la couleur de leur peau dans certaines sociétés. Francis Kendall a décrit le privilège des blancs comme « ayant un meilleur accès au pouvoir et aux ressources que les personnes de couleur ».

Le privilège des Blancs ne signifie pas que tout ce qu’un Blanc a accompli n’a pas été mérité, ni que les Blancs ne luttent pas.

