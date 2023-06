Theodore ‘Ted’ Kaczynski, connu sous le nom de ‘Unabomber’, est décédé dans une prison fédérale

Theodore « Ted » Kaczynski, le mathématicien formé à Harvard qui s’est retiré dans une cabane miteuse dans la nature sauvage du Montana et a mené une campagne de bombardements de 17 ans qui a tué trois personnes et en a blessé 23 autres, est décédé samedi. Il avait 81 ans.

Appelé «Unabomber» par le FBI, Kaczynski est décédé au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, a déclaré Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons, à l’Associated Press. Il a été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi matin et a été déclaré mort vers 8 heures du matin, a-t-elle déclaré. La cause du décès n’était pas connue dans l’immédiat.

Avant son transfert à l’établissement médical de la prison, il était détenu dans la prison fédérale Supermax de Florence, dans le Colorado, depuis mai 1998, date à laquelle il a été condamné à quatre peines d’emprisonnement à perpétuité plus 30 ans pour une campagne de terreur qui a mis les universités du pays à bout. Il a admis avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995, mutilant de façon permanente plusieurs de ses victimes.

Des années avant les attentats du 11 septembre et l’envoi de courrier à l’anthrax, les bombes artisanales mortelles d’Unabomber ont changé la façon dont les Américains envoyaient des colis et montaient à bord des avions, arrêtant même pratiquement les voyages aériens sur la côte ouest en juillet 1995.

Il a forcé le Washington Post, en collaboration avec le New York Times, à prendre la décision angoissante en septembre 1995 de publier son manifeste de 35 000 mots, « La société industrielle et son avenir », qui affirmait que la société moderne et la technologie conduisaient à un sentiment de impuissance et aliénation.

Mais cela a conduit à sa perte. Le frère de Kaczynski, David, et la femme de David, Linda Patrik, ont reconnu le ton du traité et ont prévenu le FBI, qui recherchait l’Unabomber depuis des années dans la chasse à l’homme la plus longue et la plus coûteuse du pays.

En avril 1996, les autorités l’ont trouvé dans une cabane en contreplaqué et en papier goudronné de 10 pieds sur 14 pieds (3 mètres sur 4) à l’extérieur de Lincoln, dans le Montana, qui était remplie de journaux, d’un journal codé, d’ingrédients explosifs et de deux bombes terminées.

En tant que cerveau criminel insaisissable, l’Unabomber a gagné sa part de sympathisants et de comparaisons avec Daniel Boone, Edward Abbey et Henry David Thoreau.

Mais une fois révélé comme un ermite aux yeux fous avec de longs cheveux et une barbe qui a résisté aux hivers du Montana dans une cabane d’une pièce, Kaczynski a frappé beaucoup plus comme un solitaire pathétique qu’un anti-héros romantique.

Même dans ses propres journaux, Kaczynski n’apparaissait pas comme un révolutionnaire engagé mais comme un ermite vengeur poussé par de petits griefs.

« Je ne prétends certainement pas être un altruiste ou agir pour le ‘bien’ (quel qu’il soit) de la race humaine », écrit-il le 6 avril 1971. « J’agis simplement par désir de vengeance. »

Un psychiatre qui a interrogé Kaczynski en prison l’a diagnostiqué comme un schizophrène paranoïaque.

« M. Les délires de Kaczynski sont principalement de nature persécutrice », a écrit Sally Johnson dans un rapport de 47 pages. « Les thèmes centraux impliquent sa conviction qu’il est calomnié et harcelé par les membres de sa famille et la société moderne. »

Kaczynski détestait l’idée d’être considéré comme un malade mental et lorsque ses avocats ont tenté de présenter une défense d’aliénation mentale, il a tenté de les licencier. Quand cela a échoué, il a essayé de se pendre avec ses sous-vêtements.

Kaczynski a finalement plaidé coupable plutôt que de laisser son équipe de défense procéder à une défense de folie.

« Je suis convaincu que je suis sain d’esprit », a déclaré Kaczynski au magazine Time en 1999. « Je n’ai pas d’illusions et ainsi de suite. »

Il était certainement brillant.

Kaczynski a sauté deux classes pour fréquenter Harvard à 16 ans et a publié des articles dans de prestigieuses revues de mathématiques. Ses explosifs ont été soigneusement testés et sont livrés dans des boîtes en bois méticuleusement fabriquées à la main et poncées pour éliminer d’éventuelles empreintes digitales. Les bombes ultérieures portaient la signature « FC » pour « Freedom Club ».

Le FBI l’a appelé le « Unabomber » parce que ses premières cibles semblaient être les universités et les compagnies aériennes. Une bombe déclenchée par l’altitude qu’il a envoyée par la poste en 1979 a explosé comme prévu à bord d’un vol d’American Airlines; une dizaine de personnes à bord souffraient d’inhalation de fumée.

Kaczynski a tué le propriétaire d’un magasin de location d’ordinateurs Hugh Scrutton, le directeur de la publicité Thomas Mosser et le lobbyiste de l’industrie du bois Gilbert Murray. Le généticien californien Charles Epstein et l’expert en informatique de l’Université de Yale David Gelernter ont été mutilés par des bombes à deux jours d’intervalle en juin 1993.

Mosser a été tué dans sa maison de North Caldwell, New Jersey, le 10 décembre 1994, un jour où il était censé choisir un arbre de Noël avec sa famille. Sa femme, Susan, l’a trouvé grièvement blessé par un barrage de lames de rasoir, de tuyaux et de clous.

« Il gémissait très doucement », a-t-elle déclaré lors de la condamnation de Kaczynski en 1998. « Les doigts de sa main droite pendaient. J’ai tenu sa main gauche. Je lui ai dit que l’aide arrivait. Je lui ai dit que je l’aimais.

Lorsque Kaczynski a intensifié ses bombes et ses lettres aux journaux et aux scientifiques en 1995, les experts ont émis l’hypothèse que l’Unabomber était jaloux de l’attention portée au bombardier d’Oklahoma City, Timothy McVeigh.

Une menace de faire exploser un avion au départ de Los Angeles avant la fin du week-end du 4 juillet a plongé le transport aérien et la livraison du courrier dans le chaos. L’Unabomber a affirmé plus tard qu’il s’agissait d’une « farce ».

Le Washington Post a imprimé le manifeste d’Unabomber à la demande des autorités fédérales, après que le kamikaze a déclaré qu’il renoncerait au terrorisme si une publication nationale publiait son traité.

Patrik avait eu un sentiment inquiétant à propos de son beau-frère avant même d’avoir vu le manifeste et avait finalement persuadé son mari d’en lire un exemplaire à la bibliothèque. Après deux mois de disputes, ils ont apporté certaines des lettres de Ted Kaczynski à l’amie d’enfance de Patrik, Susan Swanson, détective privée à Chicago.

Swanson les a ensuite transmis à l’ancien expert en sciences du comportement du FBI, Clint Van Zandt, dont les analystes ont déclaré que celui qui les avait écrits avait probablement aussi écrit le manifeste d’Unabomber.

« C’était un cauchemar », a déclaré David Kaczynski, qui, enfant, avait idolâtré son frère aîné, dans un discours prononcé en 2005 au Bennington College. « Je pensais littéralement: » Mon frère est un tueur en série, l’homme le plus recherché d’Amérique. « »

Swanson s’est tourné vers un ami avocat d’entreprise, Anthony Bisceglie, qui a contacté le FBI. L’enquête et les poursuites ont été supervisées par l’actuel procureur général Merrick Garland, lors d’un précédent passage au ministère de la Justice.

David Kaczynski voulait que son rôle reste confidentiel, mais son identité a rapidement été divulguée et Ted Kaczynski a juré de ne jamais pardonner à son jeune frère. Il a ignoré ses lettres, lui a tourné le dos lors des audiences du tribunal et a décrit David Kaczynski dans un brouillon de livre de 1999 comme un « Judas Iscariot (qui)… n’a même pas assez de courage pour aller se pendre ».

Ted Kaczynski est né le 22 mai 1942 à Chicago, fils de catholiques polonais de deuxième génération _ un fabricant de saucisses et une femme au foyer. Il jouait du trombone dans l’orchestre de l’école, collectionnait des pièces de monnaie et sautait les sixième et onzième années.

Ses camarades de lycée l’ont trouvé bizarre, surtout après avoir montré à un lutteur de l’école comment fabriquer une mini-bombe qui a explosé pendant un cours de chimie.

Ses camarades de classe de Harvard l’ont rappelé comme un garçon solitaire et maigre avec une mauvaise hygiène personnelle et une pièce qui sentait le lait gâté, la nourriture pourrie et la poudre pour les pieds.

Après des études supérieures à l’Université du Michigan à Ann Arbor, il a obtenu un poste d’enseignant de mathématiques à l’Université de Californie à Berkeley, mais a trouvé le travail difficile et a arrêté brusquement. En 1971, il a acheté une parcelle de 1 1/2 acre à environ 4 miles (6 kilomètres) à l’extérieur de Lincoln et y a construit une cabane sans chauffage, plomberie ni électricité.

Il a appris à jardiner, à chasser, à fabriquer des outils et à coudre, vivant avec quelques centaines de dollars par an.

Il a quitté sa cabane dans le Montana à la fin des années 1970 pour travailler chez un fabricant de produits en caoutchouc mousse à l’extérieur de Chicago avec son père et son frère. Mais quand une superviseure l’a largué après deux rendez-vous, il a commencé à publier des limericks insultants à son sujet et n’a pas arrêté.

Son frère l’a renvoyé et Ted Kaczynski est rapidement retourné dans le désert pour continuer à planifier sa série de meurtres vengeurs.