Theodore McCarrick, ex-cardinal catholique, accusé d’agression sexuelle

L’ancien cardinal Theodore McCarrick a été accusé d’agression sexuelle sur un adolescent, la première accusation pénale portée contre le prélat depuis qu’il a été accusé il y a des années d’avoir abusé d’étudiants du séminaire. Il est le plus haut responsable de l’église à faire face à de telles accusations.

Les archives judiciaires en ligne montrent que McCarrick a été inculpé mercredi d’attentat à la pudeur et de coups et blessures sur une personne de 14 ans ou plus.

Le Boston Globe a rapporté que les accusations criminelles sont liées à une allégation selon laquelle McCarrick aurait abusé d’un garçon de 16 ans lors d’un mariage au Wellesley College dans les années 1970. En vertu de la loi du Massachusetts, le délai de prescription a été suspendu lorsque McCarrick a quitté l’État. Il travaillait alors comme prêtre dans l’archidiocèse de New York.

McCarrick, 91 ans, a été l’un des responsables les plus puissants de l’Église catholique pendant des décennies jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions en 2018, lorsque l’église a jugé crédible une allégation d’abus sexuel d’enfants contre lui. Il a été défroqué un an plus tard au milieu d’accusations selon lesquelles il aurait abusé d’enfants et d’étudiants adultes du séminaire.

Rapport du Vatican :Le pape Jean-Paul II a rejeté les abus sexuels commis par l’ex-cardinal McCarrick – mais se montre indulgent avec le pape François

Il a été poursuivi par plusieurs hommes à New York et dans le New Jersey qui ont déclaré qu’il les avait maltraités lorsqu’ils étaient enfants, mais pour la plupart, le délai de prescription a interdit aux autorités de porter des accusations criminelles.

Mitchell Garabedian, un avocat qui représente l’accusateur, a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter de l’affaire. Il a dit qu’il n’avait pas intenté de poursuite civile.

Il a noté dans un communiqué que c’était la première fois qu’un cardinal était accusé d’avoir abusé d’un mineur aux États-Unis, et « il faut énormément de courage à une victime d’abus sexuel pour signaler aux enquêteurs qu’elle a été agressée sexuellement et poursuivre par le biais de la procédure pénale. »

L’avocat de McCarrick, Barry Coburn, a publié une brève déclaration en réponse aux accusations, déclarant que « nous attendons avec impatience de traiter cette affaire dans la salle d’audience ».

McCarrick avait été évêque de Metuchen, New Jersey, dans les années 1980 et archevêque de Newark de 1987 à 2000, lorsqu’il a été promu à la tête de l’archidiocèse de Washington – alors même que le pape Jean-Paul II enquêtait sur les allégations selon lesquelles McCarrick avait abusé d’un adulte. étudiants du séminaire dans une maison du rivage du New Jersey pendant de nombreuses années.

Précédemment:L’ex-cardinal Theodore McCarrick a dirigé un réseau sexuel pour des religieux dans une maison de plage du New Jersey, selon un procès

Un rapport du Vatican publié l’année dernière a déclaré que plusieurs évêques du New Jersey ont menti dans des lettres au pape sur ce qu’ils savaient sur les allégations d’abus sexuels contre McCarrick, contribuant ainsi à ouvrir la voie à l’approbation de sa promotion.

McCarrick est accusé d’avoir maltraité des enfants dans plusieurs poursuites en cours qui ont été déposées dans le New Jersey en vertu d’une loi qui suspendait le délai civil de prescription des plaintes pour abus sexuels pendant deux ans, à compter du 1er décembre 2019.

Le Boston Globe a rapporté que les archives judiciaires montrent que McCarrick vit à Dittmer, Missouri, dans une maison où des religieux qui ont commis des abus sexuels et d’autres prêtres en difficulté ont été envoyés.

Abbott Koloff est journaliste d’investigation pour NorthJersey.com, qui fait partie du réseau USA TODAY.Suivez Abbott Koloff sur Twitter : @abbottkoloff