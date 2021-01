LAS VEGAS: Shea Theodore a marqué deux buts, Marc-André Fleury a effectué 21 arrêts et les Golden Knights de Vegas ont battu les Coyotes de l’Arizona 5-2 mercredi soir.

C’est la première fois que les Golden Knights commencent 4-0-0 en quatre ans d’existence. Ils sont la première équipe de la LNH à remporter quatre victoires cette saison.

Alex Tuch a ajouté un but et deux passes, Mark Stone a obtenu un but et une aide, et Alex Pietrangelo a marqué son premier but avec Vegas.

Nick Schmaltz et Phil Kessel ont marqué pour les Coyotes (1-2-1). Darcy Kuemper a effectué 24 arrêts.

REQUINS 2, BLEUS 1, SO

ST. LOUIS: Tomas Hertl a marqué le seul but dans une fusillade de quatre rounds pour soulever San Jose au-dessus de St. Louis.

Marcus Sorensen a marqué le but égalisateur à la fin de la deuxième période et Martin Jones a effectué 22 arrêts pour les Sharks, qui ont cassé une séquence de six défaites contre Saint-Louis qui avait débuté lors des séries éliminatoires de 2019.

Jones a refusé les quatre tireurs Blues dans le bris d’égalité.

Brayden Schenn a marqué lors de son deuxième match consécutif et Jordan Binnington a effectué 37 arrêts pour les Blues.

San Jose a semblé remporter le match avec 11 secondes à jouer en prolongation, mais les officiels l’ont rapidement écarté pour interférence du gardien de but sur Ryan Donato. Après une relecture, l’appel a été retenu.

SAUVAGE 3, CANARDS 2

ANAHEIM, Californie: Joel Eriksson Ek a obtenu un but et une aide, y compris le score gagnant au début de la troisième période, et le Minnesota a couronné un road trip réussi d’ouverture de la saison avec une victoire sur Anaheim.

Ryan Hartman et Nick Bonino ont également marqué pour le Wild, qui a remporté trois de ses quatre premiers matchs. Kaapo Kahkonen a effectué 22 arrêts.

Nicolas Deslauriers et Cam Fowler ont marqué pour les Ducks, et Ryan Miller a stoppé 29 tirs.

HUILES 3, FEUILLES D’ÉRABLE 1

TORONTO: Leon Draisaitl a brisé l’égalité en avantage numérique au milieu de la troisième période lors de la victoire d’Edmonton contre Toronto.

Draisaitl, le joueur par excellence en titre de la LNH et lauréat du trophée Art Ross, a mis fin à la sécheresse du jeu de puissance 0-en-12 des Oilers.

Kailer Yamamoto a été crédité du premier but d’Edmonton après que les Maple Leafs aient échappé la rondelle dans leur propre filet dans le premier. Mikko Koskinen a effectué 25 arrêts et Josh Archibald a marqué dans un but vide avec 1:06 à faire.

Auston Matthews a marqué pour Toronto et Frederik Andersen a effectué 19 arrêts.

