Le Montana a été accusé de saper les valeurs laïques de l’Amérique après que l’État a adopté un projet de loi qui permettra aux gens de s’opposer aux réglementations gouvernementales pour des motifs religieux.

Signé dans la loi par le gouverneur républicain Greg Gianforte jeudi, le Montana Religious Freedom Restoration Act oblige le gouvernement de l’État à avoir une raison impérieuse de passer outre le droit constitutionnel d’une personne à la liberté de religion, et exige que toute violation perçue de ce droit soit faite dans le manière la moins restrictive possible. Une législation similaire a été adoptée par 21 autres États.

Un porte-parole du bureau de Gianforte a déclaré dans un communiqué que dans le passé, de telles lois ont été utilisées pour «Permettez aux enfants amérindiens de porter des tresses à l’école, aux sikhs de porter des turbans dans l’armée et aux employeurs chrétiens de refuser de couvrir les avortements dans le cadre de leurs polices d’assurance maladie.»

Mais les critiques ont déclaré que le projet de loi ouvrirait la porte à des pratiques discriminatoires dans des domaines tels que le logement et l’emploi.

La loi permettra aux particuliers de «Tourner le bouclier de la liberté religieuse» dans « une arme » d’attaquer les communautés LGBTQ et autochtones du Montana, Shawn Reagor, directeur de l’égalité et de la justice économique du Montana Human Rights Network, a déclaré à l’Associated Press, ajoutant que la disposition allait à l’encontre de l’esprit de l’État « vivre et laisser vivre » valeurs. Il a déclaré que la disposition violait les récentes décisions de justice, ainsi que les ordonnances de cinq villes et comtés du Montana.





Le lieutenant-gouverneur Kristen Juras a rassuré le public le mois dernier que le projet de loi n’était pas un «Licence pour discriminer» contre la communauté LGBTQ, mais à en juger par les réponses sur Twitter, beaucoup semblaient encore en désaccord.

«Je suis sérieusement sur le point de simplement discriminer la religion», lis une commenter. «Nous ne sommes PAS une théocratie, et nous en avons marre des gens qui se cachent derrière la façade de la religion pour ensuite l’utiliser comme une arme.»

Un autre commentaire accusé Républicains de vouloir « mandat » religion.

« Seulement une question de temps avant que l’évêque ne devienne chef de l’Etat? » une réponse sarcastique lue.

Wow. Ces «conservateurs» sont vraiment conservateurs dans le sens où ils veulent remonter mille ans en arrière pour jauger leurs lois. Une question de temps avant que l’évêque ne devienne chef de l’Etat? – porte un putain de masque !! 😷 🇺🇲🌎🌐 (@igintl) 23 avril 2021

Pourtant, on ne sait pas comment la loi sera réellement utilisée dans la pratique. Un journaliste local a noté que le Montana a une déclaration des droits qui protège de la discrimination et que certains experts juridiques pensent que rien ne changera fondamentalement.

~ TOUTEFOIS ~ Le Montana a une Déclaration des droits qui protège de la discrimination de plusieurs manières. Ainsi, certains experts juridiques diront qu’il n’est pas clair comment la RFRA changera quoi que ce soit. Ces droits protégés ne font peut-être que se battre devant les tribunaux, comme ils l’étaient auparavant. pic.twitter.com/B9k0QPMa9U – Mara Silvers (@mara_silvers) 22 avril 2021

L’histoire suggère également que la législation n’est pas exclusive aux gouvernements républicains. En 1993, l’ancien président Clinton a signé un projet de loi similaire, qui permet aux individus de contester les réglementations fédérales qui interfèrent avec les croyances religieuses.

La question de savoir comment les convictions religieuses se croisent avec les lois anti-discrimination est devenue le sujet d’un débat en cours, à la suite du cas d’un boulanger du Colorado qui a refusé de préparer un gâteau pour un couple de même sexe se mariant, invoquant ses croyances chrétiennes. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, qui a accordé au boulanger une victoire partielle après avoir jugé que la Commission des droits civils du Colorado était coupable de parti pris antireligieux lorsqu’elle l’a sanctionné pour avoir refusé de faire le gâteau.

