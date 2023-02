Theo Paphitis, ancien magnat de Dragons’ Den, augmente l’appel du tremblement de terre du soleil de 5 000 £

Le magnat de l’EX-Dragons’ Den, Theo Paphitis, a augmenté hier l’appel du tremblement de terre du Soleil de 5 000 £.

L’homme d’affaires, 63 ans, a déclaré: “Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être attristé et choqué par les scènes en Turquie.”

Le magnat de l’EX-Dragons’ Den, Theo Paphitis, a augmenté hier l’appel du tremblement de terre du Soleil de 5 000 £ Crédit : PA : Association de la presse

Le Sun a lancé l’appel à soutenir la Croix-Rouge à la suite des tremblements de terre en Turquie et en Syrie Crédit : Peter Jordan

Les secours arrivent déjà à ceux qui en ont besoin Crédit : Peter Jordan

Il a rejoint les lecteurs au grand cœur de Sun qui ont fait un don à notre appel, qui a permis de recueillir près de 600 000 £.

M. Paphitis, propriétaire de Ryman, Robert Dyas et Boux Avenue, a ajouté: “Les temps sont durs, mais même le plus petit montant de beaucoup aidera.”

Nous avons lancé l’appel à soutenir la Croix-Rouge à la suite des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Le directeur général de la Croix-Rouge britannique, Mike Adamson, a déclaré : « Vos dons aideront les missions de recherche et de sauvetage sur le terrain et fourniront une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin.

Un immeuble détruit à Adana, près de l’épicentre du tremblement de terre Crédit : Reuters

“Nous remercions les lecteurs de Sun pour votre aimable soutien. Tout ce que vous donnez fait une différence.

Le nombre officiel de morts du méga-séisme de lundi a atteint 16 546 en Turquie et plus de 3 000 en Syrie.

Le sinistre bilan a dépassé les 17 000 morts lors d’un tremblement de terre dans le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Et les experts ont averti que la fenêtre de survie de ceux qui sont encore piégés sous des bâtiments détruits diminue au fil des jours.