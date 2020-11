Theo Campbell de Love Island poursuit la station balnéaire d’Ibiza après avoir failli devenir aveugle à cause du bouchon de champagne

La star de Love Island, Theo Campbell, poursuit une station balnéaire d’Ibiza après avoir failli devenir aveugle à cause d’un bouchon de champagne volant.

Le concurrent de 2017, âgé de 29 ans, faisait la fête lors d’une soirée au champagne à O Beach Ibiza lorsque l’une des bouteilles officielles du club est apparue dans sa direction en août 2019.

Il a subi une blessure à la cornée pénétrante et a nécessité 11 points de suture après une opération à Ibiza et au Royaume-Uni, mais souffre toujours de graves problèmes de vue.

La star de télé-réalité et coureur britannique dit que l’incident a considérablement réduit sa capacité à travailler et cherche des réponses sur les raisons pour lesquelles sa vue ne s’est jamais complètement rétablie.

Theo a déclaré: "Les 15 derniers mois environ, essayer de se réconcilier avec ce qui s'est passé a été difficile.







(Image: Ken McKay / ITV / REX)



«Je suis une personne positive et j’essaie de rester optimiste, mais avec le temps, les chances que ma vue revienne à la normale diminuent.

«Je parle avec les médecins de ce qui peut être possible ou non, mais j’ai également un certain nombre de questions sur ce qui m’est arrivé.

«Je ne sais pas ce que l’avenir peut me réserver en ce qui concerne ma vue, mais je pense que le moins que je mérite, ce sont des réponses à ce qui s’est passé et pourquoi.

"Amener cette affaire était quelque chose qui n'a pas été fait à la légère, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure opportunité pour moi d'obtenir les réponses que je mérite."







(Image: Caractéristiques Rex)



Theo est représenté par Irwin Mitchell qui a lancé une procédure devant la Haute Cour contre Ice Mountain Ibiza SL, la société qui opère sous le nom d’O Beach Ibiza.

Demetrius Danas, un expert international des blessures graves chez Irwin Mitchell représentant, Theo a déclaré: «La gravité de la blessure de Theo ne doit pas être sous-estimée.

«Il a été hospitalisé à Ibiza pendant cinq jours, où il a été opéré deux fois.

«Depuis son retour au Royaume-Uni, Theo a subi de nouvelles opérations.







(Image: Instagram)



«Malgré les meilleurs efforts de tous les chirurgiens impliqués dans les soins de Théo, il souffre toujours de problèmes de vue et son état continue de l’affecter chaque jour.

«Ses blessures l’ont empêché de travailler autant qu’il le ferait normalement et sa qualité de vie s’est détériorée.

«Les organisateurs d’événements comme ceux-ci ont l’obligation légale d’assurer la sécurité des clients.

«Grâce à nos enquêtes, nous pensons que les conseils de sécurité fournis aux clients du club étaient insuffisants, ainsi que le défaut de recommander ou de fournir des lunettes de protection.







(Image: theo_campbell91 / Instagram)



“Theo a un certain nombre de préoccupations sur ce qui s’est passé et nous a demandé d’enquêter.

“Theo préférerait ne pas être dans cette position, mais il a le sentiment qu’il n’a d’autre choix que d’intenter ces poursuites.

“Nous appelons maintenant Ice Mountain à travailler avec nous pour résoudre le cas de Theo afin qu’il puisse essayer de mettre ce qui s’est passé derrière lui du mieux qu’il peut.”

Mirror Online a contacté O Beach Ibiza pour un commentaire.