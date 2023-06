Nouvelles

Durée 1:18

Vanilla le chimpanzé, née dans le tristement célèbre laboratoire LEMSIP de l’Université de New York, a vécu dans des cages et des enclos pendant les 28 années de sa vie. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle entre récemment au soleil du sanctuaire de Save the Chimps et regarde avec étonnement le ciel ouvert pour la première fois.