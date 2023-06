Nouvelles

Preston Mutanga, 14 ans, adore les Lego et Spider-Man. Ainsi, lorsque la bande-annonce de Across the Spider-Verse est tombée, il s’est mis à la recréer dans son propre style d’animation Lego. La vidéo était si impressionnante qu’elle lui a valu un concert animant une scène du vrai film.