Thèmes inédits de Vicente Fernández conformes à la discothèque « Pa’ La Parranda »

Pour continuer le travail de curar et llevar à votre public les chansons que le “Charro de Huentitan” dejó inéditas, ya se encuentra en las plateformes numériques de musique “Pa’ La Parranda« , le album de quart intégré par 16 pistes de la proximité de 200 thèmes que Vicente Fernández j’ai laissé sans publier.

Quatre de ces thèmes classiques des chanteurs lancés par la première fois en voz de « El ídolo de México », font partie de cette production et là une des chansons est une invitation à un festival et profite du moment avec les amis sous l’amparo de las. des rancheras inigualables avec la voix de don Vicente Fernández.

Le disque sera édité en format physique pour les fanatiques du Mexique qui, en plus de conserver une partie de l’histoire continue du chant, grâce aux photos qui apparaissent dans l’art, ainsi qu’un dédicace aux captures.

«Une chose que ni tout l’or du monde ne peut acheter est le chien que j’ai observé.

Esto es para mi pueblo”, a déclaré en vie l’interprète tombé le 12 décembre 2021.

«Ojalá que me recuerden siempre como yo a ustedes y si no, sigan aplaudiendo porque yo les seguiré cantando», commente chaque un de ses concerts.

Cette sélection de chansons est l’idéal pour ces moments où vous pouvez incarner l’amour ou le désamour. Por el simple plaisir de partager la parranda.

Ces sujets font partie du mandat que Vicente Fernández a déclaré pour que ses fans puissent profiter du plaisir de leur entreprise sans importer le temps ou la distance.

Entre eux están « Anoche Estuve Llorando », « Acompáñenme Mariachis », « Esa Mujer Que Se Fue », « Llorar Para Que », « Trago Amargo », « Ni Caso Me Haces », « Y Que Me Importa », « Ando Que Me Lleva », « Quisiera Olvidarme De Ti », « Te Reto A Que Me Dejes », « Pa’ Que Llorar », « Por El Amor De Una Mujer », « Hasta Luego », « Quiero Llorar », « No Cierres La Cuenta», «Las Últimas Copas».

