Thèmes et styles de danse contrastés pour ouvrir la saison 2024 de Mojalet le 20 janvier à Rancho Bernardo

Deux pièces contrastées – l’une sérieuse et axée sur les luttes de pouvoir, l’autre ludique puisqu’elle ramène le public d’un demi-siècle en arrière – ouvriront samedi la saison 2024 de Mojalet.

Huit danseurs de la compagnie professionnelle du Mojalet Dance Collective participeront à six spectacles au cours des deux prochains week-ends à Rancho Bernardo.

Le spectacle s’ouvre avec « Tainted », qui explore un côté plus sombre de l’humanité. Elle a été « inspirée par des politiciens et des personnes au pouvoir qui compromettent leur intégrité et abusent de leur pouvoir à des fins personnelles », a déclaré Faith Jensen-Ismay, la directrice artistique de Mojalet qui a chorégraphié la pièce.

Environ neuf minutes de « Tainted » ont été créées en avril dernier. Sur la base des réponses de ceux qui l’ont vu, la pièce a été étendue à 34 minutes.

“Nous aimons tester le terrain avec un morceau pour voir si nous allons dans la bonne direction”, a déclaré Jensen-Ismay. « Sur le plan thématique, cela valait la peine d’être développé car nous avons reçu d’excellents retours. »

Alia Ismay, devant, avec le casting de « Tainted » au Mojalet Dance Collective. (Manuel Rotenberg)

En plus de la chorégraphie, la scénographie et une vidéo s’ajoutent à la pièce qui comporte plusieurs segments de danse qui « saignent ensemble ».

Certains segments ont été influencés par le mouvement Me Too. Les danseuses représentent les femmes qui se sont manifestées, et les danseurs, les hommes qui subissent les conséquences, a déclaré Jensen-Ismay.

“Le concept s’applique également dans un contexte politique, où la personne à côté de vous pourrait être à la fois votre alliée et votre ennemie”, a-t-elle déclaré. « Il y a un changement d’alliés partout. »

Stylistiquement, Jensen-Ismay a déclaré que la chorégraphie est « définitivement contemporaine, moderne et avant-gardiste… et super athlétique. Ce que les danseurs m’ont dit qu’ils aiment ça, c’est que ce n’est pas prévisible. Vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite et c’est excitant pour eux.

“C’est amusant quand les artistes eux-mêmes sont enthousiasmés par le travail”, a ajouté Jensen-Ismay.

La musique est une compilation de chansons audacieuses accompagnées d’une variété de sons..

“Il a une nature agressive et introspective”, a déclaré Jensen-Ismay.

Katy McLean, Alia Ismay, Jasmine Hamblin et Nef Valle ont interprété une partie de « Tainted » lors de sa première en avril 2023. (Manuel Rotenberg)

Jensen-Ismay s’est inspiré de la musique des années 50 et 60 pour chorégraphier « The Pack » pour le deuxième acte, qui prend un ton beaucoup plus léger. « The Pack » présente un mélange ludique de musique et de mouvements inspirés de Dean Martin, Sammy Davis Jr. et Frank Sinatra. Le style de danse est plus ludique, théâtral et « intègre des vibrations plus jazzées », a-t-elle déclaré.

“C’est beaucoup plus léger et se veut nostalgique”, a déclaré Jensen-Ismay à propos de la pièce de 30 minutes. “J’utilise des pièces iconiques que nous pouvons donner vie.”

Dans la partie « Suite Sweet Dean », les chansons de Martin incluent « Send Me the Pillow You Dream On », « Somewhere There’s a Someone », « Everybody Loves Somebody » et « Mambo Italiano ».

Quant à Davis, sa musique inclura « I Gotta Be Me » et pour Sinatra, il y aura des chansons « emblématiques de Frank » telles que « That’s Life » et « My Way », a-t-elle déclaré.

Mojalet a créé la partie « Suite Sweet Dean » en 2017, tandis que les autres danses du Rat Pack sont nouvelles.

“J’ai grandi en écoutant leur musique parce que mes parents l’adoraient”, a déclaré Jensen-Ismay. « J’ai toujours aimé leur musique parce qu’elle est sincère et sentimentale. Leurs voix sont belles. Peu importe votre âge, vous sentez leurs personnalités magnétiques ressortir.

Le Vine Theatre sera transformé pour les deux pièces – austère, sans rideaux pour « Tainted » et avec un aspect théâtral traditionnel pour la seconde, a déclaré Jensen-Ismay.

“Nous sommes vraiment ravis de commencer notre saison en beauté”, a-t-elle ajouté.

Les danseurs du spectacle de Mojalet sont Avery Goudswaard, Alia Ismay, Robby Johnson, Alyssa Kinnear, Katy McLean, Nef Valle, Nicole Wooding et Christina Wurz.

« Tainted » et « Suite Sweet Dean & The Pack » seront visibles à 16h30 et 19h les samedi 20 et 27 janvier ; et à 14 heures les dimanches 21 et 28 janvier au Vine Arts Village, 12540 Oaks North Drive à Rancho Bernardo. Un accueil gratuit sera organisé entre les spectacles du samedi afin que le public puisse rencontrer les danseurs.

Les billets coûtent 25 $ pour l’admission générale et 20 $ pour les étudiants, les personnes âgées et les militaires. Ils peuvent être achetés à mojalet.com ou en appelant le 858-243-1402.

Jensen-Ismay conseille d’acheter à l’avance car, selon elle, certains spectacles seront complets. Si disponibles, les billets seront également vendus à la porte.