Thème rouge, blanc et bleu pour le dîner d’État français à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Du homard du Maine poché au beurre, du bœuf à la marmelade d’échalotes et un trio de fromages américains seront servis lorsque le président français Emmanuel Macron prendra place jeudi en tant qu’invité d’honneur d’un État de la Maison Blanche à thème rouge-blanc et bleu dîner, le premier pour le président Joe Biden.

Le dessert sera un gâteau mousseline à l’orange, des poires rôties et de la crème glacée à la crème fraîche.

Tout, du menu au divertissement en passant par les réglages de la table et d’autres touches pour le dîner fastueux, a été conçu par la Maison Blanche – et la première dame Jill Biden – pour mettre en évidence les liens qui unissent l’Amérique et son plus ancien allié, la France.

Un dîner d’État est un grand honneur diplomatique que les États-Unis réservent à leurs plus proches alliés.

“La conception de ce dîner a été inspirée par les couleurs communes de nos drapeaux, le rouge, le blanc et le bleu, et nos valeurs communes, la liberté et la démocratie, l’égalité et la fraternité”, a déclaré Biden. “Ceux-ci forment le fondement sur lequel notre amitié durable a été construite.”

La première dame a dit qu’elle gérait le dîner de la même manière que sa mère gérait les dîners de famille quand elle grandissait. Sa mère a sorti la porcelaine, des fleurs fraîches et allumé des bougies “même si nous n’avions que des bâtonnets de poisson du congélateur”.

“J’ai appris que mettre une table peut être un acte d’amour”, a-t-elle déclaré, avant que les journalistes ne soient autorisés à voir les paysages de table pour le dîner, qui fait partie d’une visite d’État plus large aux États-Unis par Macron et sa femme, Brigitte. Macron a atterri aux États-Unis mardi soir.

Biden a déclaré que le premier dîner d’État à la Maison Blanche depuis 2019 sera “une expression d’accueil et d’amitié, un moyen de se connecter à travers un langage qui transcende les mots”. Elle n’a pas répondu aux questions des journalistes et a quitté la salle de prévisualisation après ses brèves remarques.

Le secrétaire social de la Maison Blanche, Carlos Elizondo, qui travaille pour les Bidens depuis plus d’une décennie, a déclaré que “faire en sorte que les gens se sentent à l’aise et chez eux” compte le plus pour le couple.

Le dîner fastueux en cravate noire se tiendra dans un pavillon chauffé sur la pelouse sud avec environ 300 invités attendus. Ils seront assis autour d’un mélange de tables carrées et rectangulaires, recouvertes de nappes de soie bleu foncé et décorées de bougies rouges et d’arrangements de fleurs rouges, blanches et bleues, dont des roses et des iris, la fleur officielle de la France.

La Chine de la collection de la Maison Blanche ne sera pas utilisée car elle n’est pas autorisée à l’extérieur du manoir exécutif. Vous pourrez dîner sur la vaisselle extérieure.

Une image de la Statue de la Liberté, un cadeau de la France aux États-Unis dans les années 1800, servira de toile de fond aux toasts des présidents. Du vin pétillant américain versé dans des vases à champagne français en argent sera servi pour les toasts.

Le chef exécutif de la Maison Blanche, Cristeta Comerford, a réservé un cri spécial aux travailleurs du homard du Maine.

“Ils ont dû nous expédier 200 homards vivants hier matin”, a-t-elle déclaré.

Oceana, un groupe de défense international axé sur la conservation des océans, s’est opposé à l’utilisation du homard du Maine, qui a récemment été déclaré non durable par le Seafood Watch de l’aquarium de Monterey Bay et le Marine Stewardship Council. Les organisations de développement durable ont fait part de leurs préoccupations concernant les risques pour les rares baleines noires de l’Atlantique Nord provenant des engins de pêche. L’enchevêtrement dans les engins est l’une des plus grandes menaces pour les baleines.

Les invités du dîner, qui sont généralement des partisans et des amis des deux présidents, des représentants du gouvernement, des hommes d’affaires et certaines célébrités, auront l’avantage supplémentaire d’arriver dans une Maison Blanche décorée pour les vacances avec des arbres de Noël, des couronnes et des guirlandes. Des tramways les conduiront jusqu’au pavillon transparent sur la pelouse sud.

La musique sera fournie par Jon Batiste, un natif de la Nouvelle-Orléans lauréat d’un Grammy Award qui a récemment été chef d’orchestre et directeur musical de “The Late Show with Stephen Colbert”. Rejoindre Batiste sera son père, Michael Batiste, le US Marine Band et les Army and Air Force Strolling Strings.

L’événement a été produit avec l’aide de Fete, une société de planification d’événements basée à New York.

Jill Biden a rappelé que, lorsqu’elle s’est envolée pour le Japon pour soutenir l’équipe américaine aux Jeux olympiques, elle a fini par applaudir aux côtés de Macron lors d’un match de basket à trois contre trois. Même s’ils soutenaient les équipes adverses, “il y avait une camaraderie que nous partagions”, a-t-elle déclaré.

Avec le dîner d’État, elle a déclaré “notre espoir est que le résultat final sera une nuit qui équilibre la beauté de notre amitié avec un objectif sérieux, et nous espérons que les citoyens français partout ressentiront la chaleur de notre accueil”.

Mercredi soir, les Biden et les Macron ont dîné au Fiola Mare, un restaurant de fruits de mer italien sur le front de mer de Georgetown. Ils passèrent environ deux heures au restaurant avant de se séparer.

Le dîner de jeudi, le premier en trois ans, en grande partie dû à la pandémie de COVID-19, ne sera pas une expérience nouvelle pour Macron. Le président français a été invité aux États-Unis lors d’une visite d’État du président de l’époque, Donald Trump, en 2018.

Trump et sa femme, Melania, ont emmené Macron et sa femme en hélicoptère au-dessus de Washington – une ville conçue par le Français Pierre L’Enfant – et du fleuve Potomac jusqu’à Mount Vernon, le domaine de George Washington, le premier président américain. Macron a également été reconnu lors d’un dîner d’État.

Le premier dîner d’État d’une nouvelle administration attire toujours beaucoup d’attention et définit la façon dont le président et la première dame abordent le divertissement, a déclaré Anita McBride, qui a travaillé pour trois présidents et était chef de cabinet de Laura Bush lorsqu’elle était première dame. .

“En termes d’événement public le plus visible que n’importe quelle Maison Blanche ou n’importe quel président et première dame pourrait avoir sur la scène mondiale qu’est la Maison Blanche, c’est ça”, a déclaré McBride.

Darlene Superville, Associated Press