Thème, importance, moyens de préserver la population en déclin

Si vous avez regardé Notre planète sur Netflix, alors vous êtes le genre de pression que les activités humaines exercent sur nos populations d’animaux polaires. Le 27 février est célébré comme la Journée internationale de l’ours polaire afin de reconnaître les défis auxquels ces puissants animaux sont confrontés en conséquence directe de notre intervention. La journée vise à sensibiliser à la manière dont ces animaux luttent contre le changement climatique croissant et à la manière dont nous pouvons réduire notre empreinte carbone pour les aider à survivre et à prévenir leur extinction.

Avec l’augmentation du réchauffement climatique et la réduction de la surface de la glace polaire, ces animaux ont plus de difficulté à survivre chaque jour. Dans un rapport 2020 publié par BBC, si les tendances actuelles se poursuivent, ces animaux incroyables seront effacés de la surface de la Terre d’ici la fin de ce siècle. Leur habitat est menacé par le changement climatique, leur approvisionnement alimentaire est réduit et leur survie est menacée par la chasse et les interférences humaines.

L’association à but non lucratif Polar Bear International a été formé en 1994. Ils ont proposé le 27 février comme jour pour célébrer ces animaux. Selon leur déclaration officielle, «Nous avons fondé le jour pour coïncider avec la période pendant laquelle les mamans et les petits ours polaires sont bien au chaud dans leurs tanières. Dans le cadre de notre célébration, nous nous concentrons sur la nécessité de protéger les familles de mise bas à travers l’Arctique. Leur mission est d’encourager les populations et les pays à opérer des changements actifs afin d’épuiser les émissions de combustibles fossiles. La journée a été célébrée pour la première fois en 2011.

Thème de la Journée internationale de l’ours polaire 2021

Cette année, la Journée de l’ours polaire est centrée sur les mamans et leurs petits. Cette année, le PBI a lancé une campagne pour recueillir des fonds pour développer des outils de cartographie et de localiser les tanières afin que les mères et les petits ne soient pas dérangés.

Désormais, les ours polaires ont été classés comme « espèces vulnérables ». Cette catégorie de l’UICN est utilisée pour les espèces qui seront bientôt menacées d’extinction, à moins qu’une intervention ne soit faite sur la situation menaçant leur existence.

Contrairement aux espèces comme le rhinocéros blanc et bien d’autres que nous ne pouvons pas sauver, nous avons encore une chance de protéger cette magnifique créature polaire.

Même s’ils vivent principalement sur des terres couvertes de neige, ils sont classés comme des animaux marins. Leurs adaptations comme une fourrure épaisse, des couches de graisse et un manteau résistant à l’eau les aident à survivre à la fois dans l’eau glaciale et dans l’air glacé du pôle nord.

Les espèces qui marchent sur notre planète depuis au moins 150 000 ans peuvent ne pas marcher longtemps. L’industrialisation des années 1950 a triplé les émissions de combustibles fossiles des décennies précédentes, provoquant une élévation de la température mondiale et la fonte des pôles de glace.

PBI présente aux citoyens de multiples façons d’aider ces animaux.