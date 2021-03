Notre bouche est un passage pour beaucoup de choses, y compris la nourriture, les nutriments essentiels ainsi que les germes et les bactéries. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à la santé bucco-dentaire, quel que soit l’âge. Les personnes de tout âge peuvent souffrir de plusieurs maladies bucco-dentaires. La carie dentaire, les maladies des gencives, les caries et la mauvaise haleine affectent gravement notre santé et les ignorer pourrait entraîner un plus grand risque pour notre corps.

