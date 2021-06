Thème, histoire et importance avant les Jeux olympiques de Tokyo au milieu de COVID-19

La Journée internationale des Jeux olympiques est célébrée le 23 juin de chaque année pour célébrer le sport et la santé. L’occasion marque le jour où le Comité international olympique a été fondé en 1894. La journée vise à promouvoir le sport et à diffuser le message de faire du sport une partie intégrante de la vie.

La création des Jeux Olympiques d’aujourd’hui s’inspire des anciens Jeux Olympiques organisés à Olympie, en Grèce, du VIIIe siècle avant JC au IVe siècle après JC. Le baron Pierre de Coubertin a fondé le Comité International Olympique (CIO) en 1894 et a jeté les bases des Jeux Olympiques.

Journée internationale olympique 2021 : histoire

En 1947, le docteur Gruss, membre du Comité international olympique en Tchécoslovaquie, présenta un rapport à la 41e session du Comité international olympique à Stockholm et proposa d’observer une journée pour célébrer la Journée olympique. Un an plus tard, en 1948, le comité d’organisation a finalement décidé que le 23 juin serait la Journée internationale olympique pour honorer la fondation du Comité international olympique à la Sorbonne, à Paris.

La première Journée olympique a été célébrée en 1948. La journée a été proposée pour promouvoir l’idée olympique et encourager de plus en plus la participation aux jeux.

Journée olympique mondiale 2021 : importance et thème

La journée est célébrée pour encourager davantage de personnes à participer aux Jeux Olympiques, à faire connaître l’événement et à promouvoir le Mouvement olympique. Sur la base des trois piliers – « bouger », « apprendre » et « découvrir » – les Comités Nationaux Olympiques déploient des activités sportives, culturelles et éducatives pour encourager la participation quels que soient l’âge, le sexe, l’origine sociale ou les capacités sportives.

Dans certains pays, l’événement est intégré au programme scolaire, tandis que de nombreux CNO ont inclus des concerts et des expositions dans le cadre de la journée olympique ces dernières années. Les activités récentes du CNO ont également inclus des réunions pour les enfants et les jeunes avec des athlètes de haut niveau, ce qui a permis aux gens de participer plus facilement à la Journée olympique. Le thème de cette année est Restez en bonne santé, restez fort, restez actif avec l’entraînement #OlympicDay le 23 juin.

Journée olympique mondiale 2021 : le facteur COVID-19

Le 21 juin, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé qu’elle discuterait de la gestion des risques liés au COVID-19 avec les autorités japonaises et le Comité international olympique, après que les organisateurs ont annoncé que certains spectateurs seraient autorisés à assister aux Jeux de Tokyo. Jusqu’à 10 000 spectateurs nationaux seront autorisés sur les sites de Tokyo 2020, ont déclaré les organisateurs des Jeux olympiques.

