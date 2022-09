Thème des années folles, feux d’artifice, défilés au rendez-vous pour Marengo Settlers’ Days – Shaw Local

Les journées des colons de Marengo reviennent en octobre pour leur 52e année et seront ornées d’un thème des années folles dans le cadre de la célébration.

L’événement de quatre jours est celui qui voit une grande partie du centre-ville et une partie de la route 23 fermées pour faire place aux vendeurs, aux tentes et aux rassemblements, a déclaré Colleen Helfers, présidente de la Journée des colons.

“C’est notre grande fête”, a déclaré Helfers. « C’est une fête de quartier. … En gros, quoi que vous cherchiez à faire, nous l’avons.

Les événements de cette année auront lieu du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre le long de la route 23 au cœur de la ville. Certaines des attractions de cette année comprennent trois groupes, une course amusante de 5 km, une exposition de voitures, une foire d’art et d’artisanat, des défilés, un concours de costumes de prince et de princesse et un bingo, selon le calendrier de l’événement.

Un nouvel ajout cette année sera un feu d’artifice après le match de football de Marengo Community High School vendredi, a déclaré Helfers. Les feux d’artifice étaient initialement prévus pour le 4 juillet, mais le mauvais temps a conduit à leur annulation. Au lieu de cela, ils feront partie de la Journée des colons cette année.

Un autre léger changement concerne les groupes qui se produiront, a déclaré Helfers. Normalement, l’événement accueille deux groupes sur sa scène principale le samedi soir.

Cette année, il y en aura trois. Ce sont deux groupes locaux appelés Nobody’s et Ember’s Rise. La performance en tête d’affiche sera Boy Band Review de Chicago.

Les participants sont encouragés à venir déguisés, en particulier pour le concours du prince et des princesses, a déclaré Helfers.

Le thème des années folles était censé faire partie de la célébration de 2020, qui marquait le 50e anniversaire de l’événement, a déclaré Helfers. Mais la pandémie de COVID-19 a conduit à tronquer les événements de cette année-là, et l’organisation a opté pour un thème Happy Days, qui a plutôt donné à la célébration une sensation des années 1950.

L’année dernière a été une continuation de cela, sous la forme de Happy Days, a déclaré Helfers. Et comme les années folles n’étaient pas encore devenues le thème, les organisateurs ont choisi de l’utiliser cette année.

Settlers’ Days est également toujours à la recherche de fournisseurs, a déclaré Helfer.

La célébration annuelle est organisée par Settlers’ Day Inc., une société à but non lucratif dont Helfers est le président. Helfers est également directeur exécutif de la chambre de commerce de Marengo Union, mais l’association à but non lucratif et la chambre sont distinctes, a déclaré Helfers.

Pour un horaire complet, une carte des festivités et pour en savoir plus sur la façon de devenir un vendeur, rendez-vous sur le site Web des Journées des colons à colonsdays.com.