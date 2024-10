Thelma Mothershed Wair, membre de Little Rock Nine, a aidé à intégrer l’école de l’Arkansas. Elle est décédée à 83 ans

Thelma Mothershed Wair, l’une des neuf étudiants noirs qui a intégré un lycée à Little Rock, la capitale de l’Arkansas, en 1957, alors qu’une foule de ségrégationnistes blancs criaient des menaces et des insultes, est décédé à l’âge de 83 ans.

Mothershed Wair est décédée samedi dans un hôpital de Little Rock des suites de complications liées à la sclérose en plaques, a confirmé dimanche sa sœur, Grace Davis, à l’Associated Press.

Les élèves qui ont intégré Central High School étaient connus sous le nom de le Little Rock Neuf.

Pendant trois semaines en septembre 1957, le gouverneur de l’Arkansas, Orval Faubus, a utilisé la Garde nationale pour empêcher les étudiants noirs de s’inscrire au Central High, trois ans après que la Cour suprême des États-Unis ait déclaré inconstitutionnelles les classes séparées. Le président Dwight D. Eisenhower a envoyé des membres de la 101e division aéroportée de l’armée pour escorter les élèves à l’école le 25 septembre 1957.

Davis a déclaré qu’elle était inscrite à l’Université de l’Arkansas à Fayetteville lorsque sa sœur et les autres étudiants – Minnijean Brown, Elizabeth Eckford, Ernest Green, Melba Pattillo, Gloria Ray, Terrence Roberts, Jefferson Thomas et Carlotta Walls – ont intégré Central High School.

« Je ne pensais pas que quiconque allait vraiment lui faire du mal parce que, vous savez, nous avons eu des incidents raciaux à Little Rock au fil des ans », a déclaré Davis à propos de sa sœur. « Les gens disaient des choses méchantes, mais elles ne faisaient jamais de mal à personne. »

Davis a déclaré que dans les années qui ont suivi, elle et sa sœur ont parlé de cette expérience.

«Je pense qu’une fois, quelqu’un a mis de l’encre sur sa jupe ou quelque chose du genre alors qu’elle traversait le couloir. Et, bien sûr, il y avait toujours des injures », a déclaré Davis. « Mais elle n’a jamais vraiment eu de confrontation physique avec aucun des étudiants là-haut. »

Faubus a fermé toutes les écoles de Little Rock en 1958 pour tenter d’éviter une intégration plus poussée. Mothershed a quitté l’État pour terminer ses derniers cours de lycée. Les crédits académiques ont été transférés à Little Rock et elle a finalement obtenu son diplôme de Central High School.

« Elle a toujours été une combattante », a déclaré Davis à propos de sa sœur. « Elle a été malade toute sa vie. Elle est née avec une malformation cardiaque congénitale et on lui a dit très tôt qu’elle ne sortirait jamais de l’adolescence. Alors, alors qu’elle approchait de son 16e anniversaire, je me souviens que maman parlait de sa peur parce qu’elle pensait qu’elle allait mourir. Mais elle a fait ce qu’elle voulait. Elle aimait la vie.

Mothershed a obtenu un baccalauréat en éducation à l’économie domestique de l’Université du sud de l’Illinois à Carbondale et une maîtrise en orientation et conseil de l’Université du sud de l’Illinois à Edwardsville.

Mothershed a épousé Fred Wair en 1965. Le couple a un fils, Scott ; deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Son mari est décédé en 2005 et Mothershed Wair est retournée à Little Rock, a déclaré Davis.

Selon le National Park Service, Mothershed Wair a travaillé dans le système scolaire d’East St. Louis, dans l’Illinois, pendant 10 ans en tant que professeur d’économie domestique et pendant 18 ans en tant que conseillère en éducation professionnelle élémentaire avant de prendre sa retraite en 1994. Elle a également travaillé au Centre de détention pour mineurs de la prison du comté de St. Clair dans l’Illinois, et a été instructrice de techniques de survie pour les femmes à la Croix-Rouge américaine.

Chaque membre des Little Rock Nine a reçu une médaille d’or du Congrès et en a fait don à la bibliothèque et au musée présidentiels William J. Clinton de Little Rock en 2011.

Wagster Pettus a rapporté de Jackson, Mississippi.