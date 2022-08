Thelma et Elma, les «jumelles les plus âgées» de Grande-Bretagne, ont 103 ans et partagent les secrets d’une longue vie

Thelma et Elma, considérées comme les jumelles les plus âgées de Grande-Bretagne, viennent de fêter leur 103e anniversaire et ont également partagé des conseils pour vivre longtemps. Les jumeaux ont célébré leur journée spéciale en famille lors d’une réunion intime et joyeuse, comme le montre une vidéo publiée par la BBC sur Instagram. Lorsqu’on lui a demandé leur secret, Thelma a répondu: «Eh bien, j’aime ma nourriture. Mettez-le de cette façon. Elma est intervenue en disant: «J’aime un brandy la nuit. J’aime un brandy et une limonade le soir.

Thelma et Elma ont coupé un gâteau pendant que leur famille chantait “joyeux anniversaire”, et on pouvait également les voir bercer deux petits bébés. Le couple de 103 ans est né en 1919. Ils ont également expliqué à quel point il est agréable d’être en famille, car ils ne sont pas souvent ensemble.

Le maire de Stockport a été invité à leur anniversaire. “Joyeux 103e anniversaire pour les sœurs jumelles nées à Stockport, Thelma Barratt et Elma Harris. Tellement heureux en tant que Maire d’avoir été invité à participer à la fête de famille 🎉 avec des bouquets présentés de l’Arrondissement. Prenez soin de vous mesdames xx”, a-t-il écrit sur Twitter.

Le Guinness World Records a officiellement reconnu Juan Vicente Perez du Venezuela comme la personne la plus âgée (homme). Il a environ 113 ans. Dans une vidéo partagée par Guinness World Records sur Instagram, on pouvait voir l’ancien shérif annoncer joyeusement qu’il était devenu l’homme le plus âgé du monde. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il pensait qu’il vivrait, Juan a répondu qu’il allait vivre encore au moins 10 ans. L’homme vivant le plus âgé du monde a également partagé ses conseils avec les autres et a demandé aux gens de ne pas consommer trop d’alcool.

Juan a obtenu le titre de personne vivante la plus âgée (homme) le 22 février de cette année après le décès de l’Espagnol Saturnino de la Fuente Garcia à 113 ans et 341 jours le 18 janvier de cette année.

