Theis assermenté en tant que juge en chef de la Cour suprême de l’Illinois au milieu d’un possible bouleversement électoral – Shaw Local

SPRINGFIELD – La juge Mary Jane Theis a prêté serment mercredi en tant que juge en chef de la Cour suprême de l’Illinois, la quatrième femme de l’histoire de l’État à occuper ce poste.

Elle servira un mandat de trois ans en remplacement de la juge Anne M. Burke, dont le mandat en tant que juge en chef s’est terminé mardi avant sa retraite prévue à compter du 30 novembre.

Theis est un démocrate du 1er district de la cour qui englobe le comté de Cook et élit trois des sept juges de la cour. Elle a été choisie pour le poste dans le cadre du processus standard de nomination du juge en chef, qui donne le poste au juge le plus titularisé qui ne l’a pas encore occupé.

“Je suis impatient de travailler avec la magistrature, le barreau et la communauté dans son ensemble pour faire avancer la mission de la Cour de fournir un accès à une justice égale, d’assurer l’intégrité judiciaire et de faire respecter l’état de droit”, a déclaré Theis dans un communiqué de presse. “Notre objectif continue d’accroître la confiance du public dans les tribunaux.”

Theis, née en 1949 à Chicago, est diplômée de l’Université Loyola en 1971 et a obtenu son diplôme en droit de la faculté de droit de l’Université de San Francisco en 1974. Elle a été nommée à la cour en 2010 et a été élue à son siège en 2012.

Elle sera sur les bulletins de vote du comté de Cook ce cycle électoral face à un vote de rétention, qui nécessite l’approbation de 60% de l’électorat pour qu’elle reçoive un autre mandat de 10 ans.

Ses fonctions en tant que juge en chef comprendront le poste de directrice administrative du tribunal, qui supervise plus de 900 juges dans le système judiciaire de l’État. Le juge en chef sélectionne également les points à l’ordre du jour de la Cour suprême, supervise toutes les nominations des comités de la Cour suprême, préside le comité exécutif de la Conférence judiciaire de l’Illinois et présente la demande de budget de la Cour aux législateurs.

Theis reprend le tribunal qui, à partir de décembre, pourrait être composé d’une majorité de juges ayant moins d’un an d’expérience à la haute cour. Justice républicaine Lisa Holder White a prêté serment le 7 juillet, en remplacement de la juge à la retraite Rita Garman dans le 4e district. En décembre, La démocrate Joy Cunningham remplacera Burke dans le district 1.

Selon les résultats des élections du 8 novembre, Theis pourrait également présider la première majorité féminine du tribunal de son histoire.

Deux sièges à la Cour suprême dans la banlieue de Chicago et les comtés environnants sont à voter cette année, et la composition partisane de la cour pourrait passer d’une majorité démocrate 4-3 à une majorité républicaine 4-3. Si les deux démocrates gagnent, le parti aurait un avantage de 5-2.

Le juge sortant Michael Burke , un républicain du 2e district qui n’est pas lié à Anne Burke, se présente aux élections dans le 3e district. Il siège au tribunal depuis qu’il a été nommé pour remplacer le juge à la retraite Robert Thomas en 2020mais il se présente dans le 3e arrondissement après les législateurs redessiné les cartes judiciaires de l’État en 2021.

Il se présente contre la démocrate Mary Kay O’Brien, juge à la cour d’appel depuis 2004, qui était auparavant membre de la Chambre des représentants de l’État de 1997 à 2003.

Michael Burke a été classé « fortement recommandé » par l’Illinois State Bar Association, tandis que O’Brien a été classé « recommandé ». Capitol News Illinois a récapitulé cette course et a interviewé chaque candidat ici.

Le 3e district est celui où l’ancien juge Thomas Kilbride, un démocrate, a perdu un vote de rétention en 2020, bien que les limites aient changé avec le remappage. Il a recueilli 56,5% des voix tout en ayant besoin de 60 pour gagner un autre mandat de 10 ans, créant le poste vacant à pourvoir à cette élection.

Le 2e district est également à gagner le 8 novembre. La juge expérimentée Elizabeth Rochford se présente en tant que démocrate contre le nouveau venu judiciaire Mark Curran, ancien shérif du comté de Lake et candidat républicain infructueux au Sénat américain en 2020.

Alors que Rochford est classé “fortement recommandé” par l’Illinois State Bar Association, Curran a été classé “non recommandé”.

Dans chacune des courses, l’avortement est devenu un problème majeur sur les ondes, les partisans des démocrates attaquant les républicains comme ayant des positions «extrêmes» sur le sujet. Alors que Curran s’est longuement prononcé contre l’avortement lors de campagnes précédentes, Burke, dans une interview avec Capitol News Illinois, a nié avoir jamais fait de déclaration publique ou donné la moindre indication sur la manière dont il pourrait statuer sur la question de l’avortement.

Les comités politiques soutenant les républicains, quant à eux, se sont concentrés sur la corruption au sein du parti démocrate et les liens potentiels des candidats avec des acteurs du pouvoir démocrate inculpés.

Pour O’Brien, cela se concentre sur son temps à l’Assemblée générale et les contributions de campagne qu’elle a acceptées du Parti démocrate de l’Illinois et d’autres fonds de campagne qui étaient autrefois contrôlés par l’ancien président de la Chambre inculpé Michael Madigan. O’Brien a nié tout lien avec Madigan et a déclaré qu’elle avait été élue sans son aide.

O’Brien et Burke ont chacun vanté leurs antécédents judiciaires comme preuve de leur impartialité sur le banc.

Rochford a également été attaquée pour les liens avec Madigan, bien qu’elle nie même le connaître et qu’il n’y ait aucune preuve pour dire qu’elle le fait. Elle était, cependant, une donatrice de l’inculpé Chicago Ald. Ed Burke, donnant 15 000 $ à l’ancien courtier de Chicago au fil des ans.

Cela comprenait un chèque de 1 500 $ encaissé après que les bureaux de Burke aient été perquisitionnés par les autorités fédérales, bien que la campagne de Rochford ait déclaré qu’il avait été écrit pour la collecte de fonds annuelle de Noël de l’échevin avant que la nouvelle de l’inculpation ou de l’enquête sur Burke ne soit annoncée.

Ed Burke est marié à l’ancienne juge en chef Anne Burke mais n’est pas lié au juge Michael Burke.

Rochford a vanté sa décennie d’expérience judiciaire et d’impartialité comme sa principale qualification pour le tribunal, tandis que Curran a déclaré qu’une majorité républicaine était le seul moyen de vérifier de manière adéquate le pouvoir démocrate dans l’Illinois.

Le fonds de campagne de chaque candidat démocrate a également reçu 500 000 $ du gouverneur JB Pritzker.

Les autres juges de la Haute Cour sont David K. Overstreet, un républicain du 5e district du sud de l’Illinois qui a siégé en 2020, et le juge P. Scott Neville, un démocrate du 1er district qui a été nommé à la cour en 2018 et élu en 2020.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.