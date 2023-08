« Théâtre de l’absurde » : les alliés de Sunak ripostent à l’« amère » Nadine Dorries

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les alliés de Rishi Sunak ont ​​riposté contre « l’amertume » Nadine Dorries après qu’elle ait accusé le Premier ministre de mettre sa sécurité personnelle en danger en attisant « une frénésie publique » contre elle.

La loyaliste de Boris Johnson a lancé une attaque cinglante contre M. Sunak alors qu’elle a finalement officiellement démissionné de son siège 11 semaines après avoir promis de partir – lui disant : « L’histoire ne vous jugera pas avec bienveillance ».

Mais le conservateur Bob Neill – un fidèle partisan de Sunak – a accusé Mme Dorries de présider un « théâtre de l’absurde » avec son récent refus d’y aller à moins que des documents sur sa pairie refusée ne soient publiés.

« Elle était devenue une source d’embarras », a déclaré M. Neill à Times Radio. « Elle était une secrétaire à la culture assez inutile et elle a finalement créé son propre théâtre de l’absurde. Il est manifestement motivé par l’amertume et la colère personnelles et n’a aucune crédibilité.

« Accuser le Premier ministre, qui fait de son mieux pour revenir à une politique économique saine (…) d’abandonner des principes fondamentaux, c’est vraiment prendre le dessus sur toute l’absurdité politique que j’ai entendue. »

M. Neill, président du comité restreint de la justice, a également suggéré que les députés pourraient envisager de modifier les règles de la Chambre des communes pour punir les « absences délibérées » afin d’empêcher que la saga entourant Mme Dorries – qui n’avait pas parlé au parlement depuis un an – ne se reproduise.

Mme Dorries a accusé M. Sunak dans sa lettre de démission de trahir les principes conservateurs, de diriger un gouvernement « zombie » et de mettre sa sécurité personnelle en danger en attisant « une frénésie publique » contre elle.

Elle a accusé M. Sunak d’avoir mené des attaques contre elle, ce qui a obligé « la police à se rendre chez moi et à me contacter à plusieurs reprises en raison de menaces contre ma personne… Les attaques personnelles clairement orchestrées et presque quotidiennes démontrent le niveau pitoyablement bas de votre gouvernement. descendu vers.”

Son homologue conservateur Gavin Barwell, ancien chef de cabinet du numéro 10 sous Theresa May, a déclaré que son affirmation selon laquelle M. Sunak « avait déclenché une tempête » contre elle était « absurde » – insistant sur le fait qu’elle venait de la circonscription.

Concernant son attaque contre le bilan de M. Sunak, Lord Barwell a déclaré à Times Radio : « Il faut un certain degré de rigueur pour attaquer le bilan économique de ce gouvernement, lorsque Nadine servait dans le gouvernement de Liz Truss. »

Nadine Dorries a accusé Sunak d’attaques « orchestrées » (Getty)

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant que Mme Dorries était « hors de son rocker » et « faisait une démonstration d’elle-même ».

Le Trésor a confirmé avoir été informé de l’intention de Mme Dorries de se retirer et elle devrait être démis de ses fonctions des Communes en étant nommée au poste historique d’intendant et d’huissier des Trois Cents de Chiltern.

Cela ouvrira la voie à la tenue d’élections partielles dans sa circonscription de Mid Bedfordshire d’ici quelques semaines, provoquant un casse-tête pour M. Sunak alors que son parti languit dans les sondages.

Dans sa déclaration cinglante publiée dans Le courrier du dimancheMme Dorries a déclaré que M. Sunak avait abandonné « les principes fondamentaux du conservatisme » et a déclaré que « l’histoire ne vous jugera pas avec bienveillance ».

« Depuis que vous avez pris vos fonctions il y a un an, le pays est dirigé par un parlement zombie où rien de significatif ne s’est produit », a-t-elle écrit. « Vous n’avez aucun mandat du peuple et le gouvernement est à la dérive. Vous avez dilapidé la bonne volonté de la nation, pourquoi ?

M. Sunak avait précédemment déclaré que les électeurs de Mme Dorries n’étaient pas « correctement représentés », mais n’avait pas pris de décision pour l’expulser. Les travaillistes, les libéraux-démocrates et deux conseils de sa circonscription – Shefford et Flitwick – l’avaient exhortée à partir. Les électeurs se sont plaints qu’elle se « moquait » d’eux.

Ed Davey et Keir Starmer ont été invités à conclure un pacte électoral dans le Mid Bedfordshire (Getty)

Dans sa lettre, Mme Dorries affirmait qu’elle avait pour la première fois informé le secrétaire du cabinet, Simon Case, de son intention de démissionner en juillet de l’année dernière, mais que de proches alliés du Premier ministre « ont continué jusqu’à ce jour à m’implorer d’attendre les prochaines élections générales plutôt que de démissionner ». infliger une énième élection partielle dommageable au parti ».

Malgré ses lettres, une élection partielle ne peut pas être officiellement proposée avant que le Parlement reprenne ses travaux début septembre – donc une élection partielle ne peut pas avoir lieu avant octobre au plus tôt.

Les travaillistes espèrent renverser la majorité de 24 000 voix de Mme Dorries lors de l’élection partielle dans le Mid Bedfordshire, que le Parti conservateur détient depuis 1931.

Le chef de campagne de l’opposition dans le Mid Bedfordshire, Peter Kyle, a reconnu qu’il s’agissait d’un « défi plus important » que son récent succès à Selby et Ainsty, où il a renversé une majorité conservatrice de 20 000 voix, mais a insisté sur le fait que « c’est un défi auquel nous sommes réellement préparés ».

Mais les libéraux-démocrates pensent également qu’ils ont la possibilité de provoquer un nouveau choc lors d’élections partielles après avoir renversé une majorité bleue de 19 000 voix dans Somerton et Frome.

Lord Barwell a déclaré que les chances du parti conservateur dans le Mid-Bedfordshire n’étaient « pas bonnes » – mais qu’ils pourraient être rassurés par la perspective d’un partage « équitable » des voix entre les travaillistes et les libéraux-démocrates.

Le groupe de campagne Compass, qui prône le vote tactique, a exhorté les travaillistes et les libéraux-démocrates à se réunir et à décider quel parti a les meilleures chances de gagner dans le Mid-Bedfordshire dans le cadre d’un « pacte de non-agression ».

Le directeur de Compass, Neal Lawson, a déclaré L’indépendant: « Le fantôme de l’élection partielle du mois dernier à Uxbridge devrait planer sur le Mid Bedfordshire. Là-bas, le vote progressiste a dépassé le vote conservateur, mais les conservateurs ont conservé le siège parce que le soutien aux partis progressistes était divisé.

Il a ajouté : « Cela ne doit pas arriver dans le Mid Bedfordshire. Les progressistes ne peuvent pas seulement conclure des accords et travailler ensemble lorsque cela est facile, ils doivent également le faire lorsque cela est difficile.»