Théâtre Baton Rouge ouvre « Rent » le 10 novembre | Divertissement/Vie

Il l’a intitulé “Louer”, affirmant que le mot avait plusieurs significations, notamment “déchiré”.

Le rêve de Larson était d’écrire un opéra rock qui présenterait le théâtre musical à la génération MTV, et bien que ses personnages soient confrontés à des défis et à des revers, l’histoire amplifie un message inspirant de joie et d’espoir face à la peur.

“Nous avons fait des choses amusantes avec cette série”, a déclaré Donaldson. “Notre chorégraphe, Adam Gilbert, a chorégraphié une séquence fantastique et amusante à chaque fois que les personnages Mark et Joanne chantent “Tango Maureen”, où vous voyez réellement Maureen, Joanne et Mark danser le genre de tango du triangle amoureux dans l’esprit des deux personnages qui chantent. sur scène.”

Donaldson a également incorporé le talent de l’acteur Dion Sideboard en tant qu’artiste drag dans le personnage d’Angel Dumott Schunard.