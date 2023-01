‘The Young and the Restless’ célèbre son 50e anniversaire avec une photo du casting: ‘C’est comme une réunion de lycée’

Le casting de “The Young and the Restless” s’est réuni pour célébrer le 50e anniversaire de la série.

Les 38 membres actuels de la distribution de l’émission étaient présents pour la séance photo, ce qu’ils ont tous reconnu comme un moment historique. Une partie de ce qui a rendu la séance photo si spéciale est que, comme l’a expliqué Peter Bergman, “Vous ne voyez jamais tout le casting ensemble”, avec Eileen Davidson disant que ce n’était “pas comme les autres” photos de casting qu’ils aient jamais prises.

“Peu importe que nous soyons tous dépoussiérés et que nous soyons à notre meilleur, c’est incroyable d’avoir autant de compagnie et les années passées à se regarder grandir”, a déclaré Beth Maitland, membre de la distribution, et Kate Linder a ajouté : “Ils ont m’a vu grandir et je les ai vus grandir.”

La date officielle du 50e anniversaire de l’émission est le 26 mars; le spectacle a été créé en 1973.

“The Young and the Restless” a été créé par William J. Bell et Lee Phillip Bell et se concentre sur les habitants vivant dans une version fictive de Genoa City, Wisconsin.

La photo présente des acteurs qui font partie de la série depuis de nombreuses décennies, voire depuis le début, notamment Melody Thomas, Davidson, Eric Braeden, Maitland, Jess Walton et Christian Le Blanc.

En plus des membres vétérans de la distribution, de nouveaux membres de la distribution tels que Christel Khalil, Linder, Bryton James, Melissa Claire Egan, Kelsey Wang, Conner Floyd, Cait Fairbanks et Courtney Hope étaient également sur la photo, James disant que “la moitié un siècle à apporter de la joie dans la vie des gens est une belle chose à célébrer.”

Davidson a qualifié l’événement de “grande fête”, affirmant que même si cela peut ressembler à n’importe quelle autre photo du casting, c’est spécial car c’est pour commémorer l’anniversaire. Joshua Morrow s’est imprégné de la nouveauté d’avoir tout le monde dans le casting en un seul endroit, en disant: “C’est comme une réunion de lycée parce que notre émission est un casting énorme.”

Bien que beaucoup de choses aient changé au cours de la série, y compris les personnages, les acteurs et les intrigues, une chose qui reste la même est la querelle entre les personnages Jill Abbott et Katherine Chancellor, l’une des rivalités les plus anciennes de tous les feuilletons américains.

Au cours des 50 années de diffusion de l’émission, elle a remporté un total de 56 Daytime Emmy Awards, dont sept dans la catégorie des séries dramatiques exceptionnelles – la première en 1975, deux ans seulement après sa première première, puis à nouveau en 1983, 1985, 1986, 1993, 2004 et 2007.

Braeden, membre de longue date de la distribution, qui fait partie de la distribution depuis 1980 et a joué dans plus de 3 900 émissions, a déclaré: “Je me considère comme extrêmement chanceux. C’est quelque chose de nouveau chaque jour. Ce n’est jamais pareil, donc je suis complètement reconnaissant.”

Pendant ce temps, Sharon Case n’arrivait pas à croire combien de temps s’était écoulé, disant : “Le 50e anniversaire, wow ! Je me souviens du 25 !”

Tracey Bergman est reconnaissante du temps qu’elle a passé dans la série et a déclaré : “Savoir que j’ai été là pendant quatre décennies, c’est une expérience extraordinaire.”

En 2019, à l’occasion du 46e anniversaire de l’émission, Thomas a expliqué à Fox News Digital pourquoi elle pense que les feuilletons, plus précisément “The Young and the Restless”, ont réussi à rester pertinents et populaires dans un monde où les services de streaming ont lentement pris en charge et la télévision en réseau n’est plus aussi populaire qu’elle l’était autrefois.

“Cela a toujours été le meilleur et le plus somptueux, je pense, que tout autre spectacle”, a déclaré Thomas à l’époque.