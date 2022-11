‘The Wonder’ : Explication de cette fin confuse et réponses à vos questions

Si vous venez de regarder The Wonder sur Netflix, vous pourriez avoir des questions sur cette fin non conventionnelle. Le drame psychologique du réalisateur chilien Sebastián Lelio vous demande de croire au pouvoir de la narration et à la façon dont elle peut modifier la réalité. Exemple : la jeune fille visitée par l’infirmière Lib Wright de Florence Pugh prétend pouvoir survivre sans nourriture, mais quelqu’un pourrait filer un fil.

Passons en revue les thèmes de The Wonder, trions la vérité de la narration et découvrons pourquoi le film s’ouvre et se termine de manière si étrange.

Attention : Spoilers à venir.

C’est quoi cette ouverture bizarre ?

Vous avez peut-être revérifié quel film vous aviez mis après avoir vu le début étrange de ce drame d’époque. Au son des voix chorales envoûtantes, nous voyons la structure semi-construite d’une maison à deux étages à l’ancienne. La caméra parcourt ce qui semble être beaucoup dans un studio de cinéma, rempli d’équipements et d’autres éléments de décor. Puis l’acteur Niamh Algar dit en voix off : “Bonjour. C’est le début. Le début d’un film qui s’appelle La Merveille. Les gens que vous allez rencontrer, les personnages, croient en leurs histoires avec une dévotion totale. Nous ne sommes rien sans histoires. , et nous vous invitons donc à croire en celui-ci.”

La caméra s’arrête ensuite à l’intérieur d’un navire naviguant vers l’Irlande en 1862, où la Grande Famine « jette toujours une longue ombre et les Irlandais tiennent l’Angleterre pour responsable de cette dévastation ». Il zoome sur Florence Pugh, qui joue l’infirmière anglaise Lib Wright, le personnage principal du conte.

Netflix



Oui, tout cela est un peu prétentieux. Mais cela met effectivement en place le thème principal du film : le pouvoir de la croyance. La raison pour laquelle l’infirmière Wright est convoquée par un comité autoproclamé dans un village d’Irlande est que beaucoup de gens veulent croire qu’une jeune fille appelée Anna O’Donnell a miraculeusement vécu sans nourriture pendant quatre mois. L’infirmière Wright est enrôlée pour surveiller la fille pendant deux semaines afin de déterminer comment elle est toujours en vie.

Ce cadrage nous permet également de prendre conscience du pouvoir de transport de la narration – vous êtes rapidement immergé dans le monde grinçant, dégoulinant et enfumé du navire et du voyage de l’infirmière Wright, un voyage auquel le narrateur nous a invités à croire.

Que boit l’infirmière Wright tous les soirs ?

La dépendance de l’infirmière Wright à ce qui semble être du laudanum, une teinture d’opium, est un autre clin d’œil à cette question de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. L’infirmière Wright a subi sa juste part de tragédie – sa petite fille est décédée et son mari l’a quittée peu de temps après – et le bonnet de nuit pourrait être sa façon de faire face. Piquer son doigt avec du sang pourrait être un moyen de vérifier qu’elle est toujours en vie – ou cela pourrait être une forme d’automutilation. Au milieu du stress de son travail actuel, le rituel semble desserrer davantage l’emprise de l’infirmière Wright sur la réalité.

Netflix



Est-il vrai qu’Anna n’a pas besoin de manger ?

Peu de temps après le séjour de l’infirmière Wright dans la famille O’Donnell, nous voyons la mère de la jeune Anna se pencher vers le visage de sa fille lors d’une prière nocturne. Il n’est pas clair si nous assistons à un baiser affectueux sur le front ou à quelque chose de plus dérangeant. L’infirmière Wright intensifie bientôt sa surveillance du patient miracle en insistant sur le fait que les O’Donnell ne viennent plus dans la chambre d’Anna. À partir de ce moment, l’état d’Anna se détériore rapidement.

Environ les deux tiers du film, après avoir convoqué le comité, l’infirmière Wright révèle son évaluation de la situation : “La mère d’Anna, Mme O’Donnell, a passé sa nourriture de sa propre bouche. Elle prend son visage en coupe et l’embrasse bien matin et bonsoir, et elle nourrit sa fille à chaque baiser, comme un oiseau.” Lorsque sa mère est empêchée de l’embrasser, Anna tombe rapidement malade, ne recevant plus aucune nourriture du tout.

Pourquoi Anna refuse-t-elle de manger ?

Même après que l’infirmière Wright a révélé ses découvertes au comité, la mère d’Anna refuse d’admettre la vérité. Elle et son mari sont prêts à laisser l’expérience se poursuivre, même si Anna meurt, refusant d’abandonner leurs croyances religieuses. En tout cas, Anna a “choisi” le chemin de la mort, croyant que si elle meurt, “une âme sera libérée… de l’Enfer”. Anna pense que cette âme sera son frère, qui l’a soignée et violée à 9 ans pendant des années. Il a été “puni” pour l’acte “impie” d’une maladie mortelle, mais leur mère dit qu’il sera libéré au paradis avec le sacrifice d’Anna. Anna croit que c’est son devoir parce qu’elle aimait son frère en retour.

Netflix



C’est quoi le narrateur à la fin ?

En fin de compte, l’infirmière Wright utilise le pouvoir de la narration et de la croyance pour sauver Anna. Après avoir découvert le récit horrible que la mère d’Anna lui a donné à manger, l’infirmière Wright convainc Anna qu’elle pourrait faire face à un destin différent : qu’elle peut mourir et faire son sacrifice, mais aussi renaître à nouveau à l’âge de 9 ans qui n’a pas subi d’actes terribles. . En mélangeant le liquide opioïde avec du lait, l’infirmière Wright induit Anna dans un état de transe dans lequel elle connaît une renaissance, assumant la nouvelle identité de “Nan”.

L’infirmière Wright simule un rapport sur la mort d’Anna afin que le comité ne porte pas plainte contre elle, et elle brûle la maison des O’Donnell afin que la preuve d’un corps semble être détruite. Fuyant l’Irlande, l’infirmière Wright, William et Nan se rendent en toute sécurité à Sydney, se faisant passer pour la famille Cheshire. Là, nous les voyons partager un repas raffiné, Nan étant en train de manger à nouveau.

Au son de tons plus optimistes et éthérés, la caméra effectue un panoramique et nous retournons au studio de cinéma. Là, on voit Algar tout de noir vêtu, ne jouant plus la sœur aînée d’Anna, Kitty, mais la mystérieuse narratrice. Elle chuchote : “In. Out. In. Out.” Encore une fois, prétentieux, mais cela revient à l’idée de croire aux histoires et au pouvoir de la foi.

The Wonder est-il basé sur une histoire vraie ?

L’écrivaine irlandaise canadienne Emma Donoghue a adapté The Wonder de son propre roman de 2016 (Donoghue a fait de même avec son roman Room de 2010, l’adaptation de 2015 voyant Brie Larson remporter l’Oscar de la meilleure actrice). L’histoire de The Wonder n’est pas basée sur des événements de la vie réelle, mais a été inspirée par le phénomène de “la fille qui jeûne”, datant des années 1500, selon laquelle les filles s’affamaient comme une forme de pénitence.

Dans un entretien avec Pan MacmillanDonoghue explique :

“J’ai été immédiatement intrigué par ces cas, qui semblaient faire écho à des saints médiévaux affamés en guise de pénitence, et aussi à des anorexiques modernes, mais n’étaient pas exactement les mêmes. En faisant des recherches sur le roman, j’en ai examiné près de cinquante, ce qui allait de l’Irlande et de la Grande-Bretagne à l’Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Canada, des années 1500 aux années 1900. C’est une moyenne d’environ une seule par décennie ; ces célébrités affamées étaient très rares. Dans certains cas, elles peuvent avoir entendu parler l’un de l’autre, mais les cas ne se sont pas regroupés ; ils se sont produits à de longs intervalles aléatoires, de la ville de Brooklyn à la campagne du Pays de Galles. »