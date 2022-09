The Woman King, The Whale, Women Talking : nos 10 titres TIFF les plus attendus

Le Festival international du film de Toronto s’ouvre jeudi – sa première itération entièrement en personne depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Et bien que cela signifie que le TIFF est aussi proche du statu quo qu’il l’a été depuis des années, il existe un certain nombre de films et de tendances qui ressortent.

Ici, CBC News a compilé 10 des productions les plus en vogue, les plus originales et les plus excitantes que nous attendons de voir.

Femmes qui parlent

Women Talking de Sarah Polley, nominée aux Oscars, marque un retour au TIFF pour la réalisatrice – et peut-être le début précoce d’une course aux Oscars. (TIFF)

Bienvenue, Sarah Polley.

Le TIFF doit être malin de perdre la première mondiale du dernier film de Polley au Telluride Film Festival. Mais le buzz des initiés qui l’ont attrapé là-bas a déjà lancé la course aux Oscars. Polley a pris une longue pause dans le cinéma pour écrire, réfléchir et vivre sa vie. Maintenant, elle est de retour, apparemment intrépide et porte le roman de la Canadienne Miriam Toews à l’écran.

J’ai l’impression que la conversation tourne autour Femmes qui parlent A juste commencé.

—Eli Glasner

La femme roi

Viola Davis apparaît dans The Woman King. Le film est inspiré d’événements réels et bénéficie d’une distribution d’ensemble impressionnante de stars. (TIFF)

Mettant en vedette Viola Davis dans un rôle à parts égales d’action, de thriller et de drame, La femme roi est une histoire “inspirée par des événements réels” qui est aussi quelque chose que nous ne voyons plus souvent : nouveau.

Davis joue Nanisca, un général militaire de l’Agojie – le célèbre groupe de guerriers entièrement féminin, chargé de protéger le royaume ouest-africain du Dahomey.

Non seulement les Agojie ont été une source d’inspiration pour Panthère noirede Dora Milaje, les femmes soldats de Wakanda, le film continue Panthère noireL’exemple de dépeindre les Noirs et l’histoire comme quelque chose d’aspirationnel et d’admirable – au lieu de se concentrer sur la lutte, la victimisation et l’assujettissement. Il met également en vedette James Bond et Docteur étrange ancien élève Lashana Lynch, Guerres des étoiles‘ John Boyega et le pilier sud-africain – et l’étoile montante du TIFF – Thuso Mbedu dans un rôle d’évasion.

—Jackson Weaver

La baleine

La performance de Brendan Fraser dans The Whale marque un retour pour l’acteur. Connu pour ses performances dans George of the Jungle et Encino Man, The Whale pourrait marquer le début d’une renaissance. (TIFF)

Appelez cela la Brenaissance ou le karma, mais la seconde venue de Brendan Fraser est à nos portes.

Une fois un cas d’école dans la façon dont Hollywood mange ses jeunes, l’acteur connu pour ses rôles dans Encino Homme et Georges de la jungle reçoit des éloges pour son travail dans La baleine, un nouveau film de l’auteur américain Darren Aronofsky. Dans une interview, Aronofsky a déclaré qu’il voyait Fraser dans un film brésilien à petit budget qui avait inspiré le casting. Peut-être qu’Aronofsky a vu la même douceur qui a soudainement poussé les fans à son retour.

—Eli Glasner

Chevalier

Kelvin Harrison Jr. revient au TIFF cette année, après une victoire Rising Star en 2019 pour Waves, avec Chevalier. Le film se penche sur Joseph Bologne, violoniste virtuose, compositeur classique, escrimeur et homme noir vivant en Europe dans les années 1700. (TIFF)

Joseph Bologne – rebaptisé, et maintenant souvent connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges par le roi français Louis XV – a été appelé “l’homme le plus accompli d’Europe” par nul autre que John Adams. Malgré cela, presque personne ne connaît son nom maintenant.

Chevalier vise à changer cela. Le drame met en vedette Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de Bologne, un compositeur classique noir et virtuose du violon né d’une femme afro-guadeloupéenne asservie et d’un aristocrate français blanc. En regardant l’extraordinaire succès de l’extraordinaire polymathe dans tous les domaines, de l’escrime à la musique, Chevalier met en lumière la vie d’un talent noir sous-estimé – d’un acteur dont la performance émotionnelle dans Vagues laissé de nombreux critiques bouche bée.

—Jackson Weaver

Les Banshees d’Inisherin

Colin Farrell, à gauche, et Brendan Gleeson apparaissent dans une image de The Banshees of Inisherin. Le film suit une amitié brisée et l’issue de petites disputes. (TIFF)

Il y a quelques années, le scénariste/réalisateur Martin McDonagh a réalisé la comédie noire de jais À Bruges, mettant en vedette la relation de travail hilarante et dysfonctionnelle de Ray et Ken, interprétée par Colin Farrell et Brendan Gleeson. Maintenant, McDonagh revient avec une histoire se déroulant dans l’Irlande des années 1920, où une amitié se dissout et une calamité s’ensuit.

Il y a une richesse dans l’humanité que McDonagh expose entre les rires sombres. Je ne peux pas attendre.

—Eli Glasner

1899

Andreas Pietschmann apparaît dans une photo de 1899. La série Netflix voit les créateurs de la série à suspense Dark revenir sur le petit écran. (TIFF)

l’Allemagne Sombre a attiré l’attention du monde entier en tant que série Netflix profondément bingeable – et incroyablement déformée – en 2017. Maintenant, deux ans seulement après sa conclusion, ses créateurs sont de retour avec un autre thriller surréaliste, bien que cette fois en mer.

1899 regarde les passagers d’un bateau à vapeur de migrants qui, la même année, reçoivent un appel de détresse d’un autre navire qui dérive depuis des mois – mais il est apparemment dépourvu de passagers.

Lorsque les deux premiers épisodes reçoivent leur première mondiale au TIFF, je suis ravi de voir si les créateurs Baran bo Odar et Jantje Friese peuvent réussir à nouveau – et, peut-être plus intrigant, quelle inspiration ils ont tirée du mystère maritime étrangement similaire de Navire fantôme de construction canadienne la Marie Céleste .

—Jackson Weaver

J’aime les films

L’acteur canadien Isaiah Lehtinen joue le rôle de Lawrence dans I Like Movies, le premier long métrage de Chandler Levack de Toronto. (TIFF)

J’aime les films parle d’un jeune homme nommé Lawrence qui a défini toute sa personnalité autour du cinéma. Lawrence n’est pas un enfant facile à aimer, mais vous le connaissez probablement ou quelqu’un comme lui.

Le premier long métrage de Chandler Levack est beaucoup de choses : une ode à l’ère de la vidéo Blockbuster, des centres commerciaux délabrés et des amitiés difficiles. Levack ne craint pas le désordre de ses personnages. Elle se délecte d’eux.

—Eli Glasner

Quand vient le matin

Le nouveau venu Djamari Roberts joue le rôle de Jamal dans le premier long métrage de Kelly Fyffe-Marshall When Morning Comes. Le film suit Jamal alors qu’il lutte avec la nouvelle que lui et sa famille vont déménager de la Jamaïque au Canada. (TIFF)

Viens et vois, Papier de lune, Sixième sens, allez! Allez: S’il y a une chose à être triste pour les films dirigés par un enfant acteur, c’est qu’ils sont soit fantastiques, soit impossibles à regarder – et reposent presque entièrement sur la capacité de quelqu’un qui n’est souvent qu’un élève du primaire.

C’est le cas du drame Quand vient le matin, qui fait suite aux tentatives désespérées d’un enfant de 10 ans de rester dans sa Jamaïque natale au lieu de déménager au Canada avec sa mère. C’est aussi un premier long métrage pour la réalisatrice Kelly Fyffe-Marshall, dont le court métrage Corps noirs lui a valu le premier Changemaker Award du TIFF en 2020 et a été l’un des six projets canadiens – sur 118 films – à Sundance l’année suivante.

Fyffe-Marshall a également reçu un prix de 50 000 $ de la Toronto Film Critics Association et David Cronenberg (qui a dit il a choisi de décerner le prix à “un nouveau cinéaste avec une nouvelle création forte”) plus tôt cette année pour terminer la post-production. Si elle et le jeune acteur principal Djamari Roberts peuvent réussir, Quand vient le matin pourrait entrer dans la société raréfiée des films de passage à l’âge adulte de qualité.

—Jackson Weaver

Joyland

Joyland est un film du réalisateur Saim Sadiq qui se concentre sur Biba, une interprète trans, et sa relation avec Haider, un homme marié. (TIFF)

Jusqu’à présent, 2022 s’est avérée être une année exceptionnelle pour la représentation LGBTQ dans les films, des offres de méga studio telles que Frères aux joyaux canadiens tels que Quelque chose que vous avez dit hier soir.

Cela dit, Joyland semble être un film spécial. Non seulement c’était le premier film pakistanais à jouer à Cannes – remportant le très convoité prix du jury – l’histoire trouve un homme dans un mariage arrangé qui se retrouve attiré par un artiste trans. Le réalisateur Saim Sadiq a parlé des défis de trouver des acteurs prêts à assumer le rôle. Mais si le réactions émotionnelles suscitées par le film à Cannes ont raison, il a bien choisi.

—Eli Glasner

Riceboy dort

Choi Seung-yoon, à droite, et Dohyun Noel Hwang apparaissent dans une image de Riceboy Sleeps d’Anthony Shim. Le film suit en partie la propre expérience de Shim qui a quitté la Corée pour le Canada lorsqu’il était enfant. (TIFF)

Comme Quand vient le matin, Riceboy dort se penche sur le déplacement, l’enfance et le concept de chez-soi. Se déroulant dans la banlieue des années 1990, le réalisateur du film, Anthony Shim, s’inspire en partie de sa propre vie en déménageant de Séoul, en Corée, au Canada lorsqu’il était enfant; Riceboy dort suit une mère qui doit faire de même avec son jeune fils, Dong-hyun, après la mort de son mari.

Décrit comme “déchirant” et “émotionnellement dévastateur”, ce sera probablement le type de film pour ceux qui aiment se faire déchirer le cœur – ou pour ceux qui sont attirés par le genre en croissance lente de la nostalgie insaturée des années 90.

Et pour ceux qui cherchent à repérer de nouveaux talents bruts, il met en vedette la danseuse de ballet coréenne de formation classique – et TIFF Rising Star – Choi Seung-yoon dans son tout premier rôle au cinéma, ainsi que les enfants acteurs canadiens Ethan Hwang et Dohyun Noel Hwang, qui sont pas lié, comme Dong-hyun à différents âges.

—Jackson Weaver