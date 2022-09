“The Woman King” règne en maître au box-office et fait face à un contrecoup

Saluez la Femme Roi !

La femme roi a régné en maître au box-office avec des débuts impressionnants de 19 millions de dollars qui ont renversé les attentes tout en recueillant des éloges presque universels sur Internet et au-delà.

“Nous avons commencé intensément quelques mois avant le tournage – quatre heures par jour, cinq jours par semaine”, a déclaré Davis dans un interview avec Salon de la vanité. Musculation, sprint, arts martiaux et entraînement à l’armement pour la machette. J’aime dire que j’étais le guerrier OG. [Laughs.]

Je n’ai jamais eu un tel rôle auparavant. C’est transformateur. Et d’être producteur dessus, et de savoir que j’ai contribué à sa réalisation…. Vous avez toujours une vision de votre carrière, mais il y a très peu de rôles d’actrice de couleur. Peau foncée avec un nez large et de grandes lèvres. Je vais juste continuer à le dire. Ces histoires sont extraordinairement limitées.