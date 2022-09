“The Woman King” prêt pour le box-office après un excellent week-end d’ouverture

Pendant une accalmie dans le calendrier cinématographique, “The Woman King” de Gina Prince-Bythewood génère le genre de buzz – et de ventes de billets – dont le box-office a désespérément besoin.

Le film bourré d’action sur un régiment de guerriers entièrement féminin a rapporté 19 millions de dollars au box-office national lors de son week-end d’ouverture, dépassant de loin les 12 millions de dollars prévus par Sony.

Le film met en vedette Viola Davis en tant que général chargé de former la prochaine génération de combattants dans le royaume du Dahomey en Afrique dans les années 1820.

“‘The Woman King’ s’est ouvert sur le haut de nos attentes et semble prêt pour une course théâtrale très saine grâce à un fort bouche à oreille”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une injection d’activité bienvenue pour les théâtres pendant ce lent démarrage de la saison d’automne et pour les studios qui construisent leur pipeline de contenu original et de drames pour adultes.

Plus de 1,4 million de personnes ont vu le film au cours de ses trois premiers jours en salles, selon les données d’EntTelligence, dont 33 % ont opté pour des billets au format premium. Ces billets se sont vendus en moyenne 4,50 $ au-dessus des prix des billets traditionnels.

Les ventes globales de billets ont été principalement tirées par les téléspectatrices plus âgées, un groupe démographique qui a mis plus de temps à revenir dans les cinémas à la suite de la pandémie de Covid. Quelque 58% des détenteurs de billets étaient des femmes et 71% avaient plus de 25 ans, selon les données fournies par Sony.

De plus, le public noir représentait 56% de toutes les ventes de billets du week-end d’ouverture aux États-Unis et au Canada.

“Tout comme ‘Black Panther’, ‘The Woman King’ démontre que des histoires positives basées sur la culture peuvent résonner fortement auprès de tous les publics”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Et avec d’excellentes critiques et des récompenses également dans le mix, ce ‘King’ pourrait avoir un beau et long règne dans les salles.”

Les critiques et le public ont adoré le film. Les critiques globales des critiques s’élèvent actuellement à 95 % de “fraîcheur” sur Rotten Tomatoes et les critiques du grand public sont à 99 %.

Les analystes du box-office s’attendent à ce que “The Woman King” récupère facilement son budget de production de 50 millions de dollars et ait le potentiel de s’étendre à un public plus large à mesure que le bouche à oreille se répand, un peu comme “Top Gun: Maverick” de Paramount et Skydance ces derniers mois.

“” The Woman King “a montré la puissance d’une épopée parfaitement commercialisée avec une grande star, un scénario inspirant et une date de sortie avantageuse pour attirer le public dans ce qui a été décrit comme une” période creuse “au box-office”, a déclaré Dergarabedian.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Rotten Tomatoes.