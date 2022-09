“The Woman King” montre pourquoi le box-office a besoin de plus de films à budget moyen

“The Woman King” a tenu bon au box-office lors de son deuxième week-end en salles.

Le film de Sony devrait générer 11,2 millions de dollars de ventes de billets sur le marché intérieur du vendredi au dimanche, soit une baisse de 42 % par rapport à son week-end d’ouverture. En règle générale, les films à succès chuteront de 50% à 70% de leur premier week-end à leur deuxième week-end.

“La preuve que” The Woman King “est là pour le long terme se reflète dans sa baisse de 42% le deuxième week-end”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Comme prévu, le bouche à oreille et le buzz de la saison des récompenses ont aidé le film à devenir un événement cinématographique incontournable.”

Les analystes du box-office s’attendent à ce que “The Woman King” récupère facilement son budget de production de 50 millions de dollars et ait le potentiel de s’étendre à un public plus large à mesure que le bouche à oreille se répand, un peu comme “Top Gun: Maverick” de Paramount et Skydance ces derniers mois.

De plus, Warner Bros.’ “Don’t Worry Darling”, un film avec un budget de production de 35 millions de dollars, devrait rapporter 19,2 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture au pays.

“The Woman King” et “Don’t Worry Darling” sont une injection d’affaires bienvenue pour les théâtres pendant une accalmie dans le calendrier théâtral et pour les studios qui construisent leur pipeline de contenu original et de drames pour adultes. Les films à petit budget comme celui-ci ne font pas des chiffres explosifs au box-office, mais fournissent des revenus supplémentaires indispensables aux cinémas.

Les retards de production causés par l’épidémie de coronavirus couplés à une poussée pour placer du contenu sur les services de streaming ont conduit à un plus petit nombre de sorties en salles en 2022, par rapport à la période pré-pandémique. Jusqu’à présent cette année, seuls 50 films sont sortis au pays dans plus de 2 000 lieux, soit une baisse de près de 40 % par rapport à 2019.

Alors que les films de franchise à gros budget dominent les palmarès du box-office, les films à petit et moyen budget sont tout aussi importants pour l’écosystème cinématographique. Sans eux, le box-office national perd des milliards de revenus de billets.

“” The Woman King “est un autre excellent exemple de contenu original se connectant avec et inspirant les cinéphiles sur son parcours pour une longue course au box-office qui pourrait être couronnée par des nominations pour la saison des récompenses dans les mois à venir”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice. com.