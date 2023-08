‘The Wiz’ devrait commencer sa tournée aux États-Unis cet automne, l’actrice de Dorothy est devenue célèbre grâce aux TikToks viraux

Une triple menace de 24 ans qui a tourné dans « Hairspray », a concouru sur « American Idol » et a attiré l’attention des agents de casting avec ses vidéos TikTok a décroché le rôle principal de Dorothy dans la production à destination de Broadway de « The Wiz . »

Nichelle Lewis sera la vedette de l’émission de tournée nationale cet automne, puis fera ses débuts à Broadway l’année prochaine en tant qu’héroïne du spectacle, suivant les traces d’icônes telles que Stephanie Mills et Diana Ross.

« Ça a été un voyage assez fou », a-t-elle déclaré à l’Associated Press avant son dévoilement officiel lundi. « Je suis honorée de faire mes débuts en tant que Dorothy. Je sais que je suis en train de suivre de très grands pas. »

« The Wiz » part en tournée aux États-Unis à partir de cet automne à Baltimore et débarquera à Broadway en 2024. Lewis rejoint un casting qui comprend Wayne Brady et Alan Mingo Jr. partageant le rôle du Wiz, Deborah Cox comme Glinda, Kyle Ramar Freeman comme le Lion, Phillip Johnson Richardson en tant que Tin Man et Avery Wilson en tant qu’épouvantail.

‘THE WIZ’ NE PARVIENT PAS À ÉTONNER LES AMATEURS DE THÉÂTRE À LOUISVILLE ; CERTAINS RECHERCHENT DES REMBOURSEMENTS, DIT LE RAPPORT

Lewis, qui a grandi en Virginie et est diplômée de l’Université Molloy en 2021, a utilisé son modeste compte TikTok pour partager sa voix – une chanson était « Home » de « The Wiz » – et elle a attiré l’attention des agents de casting, qui l’ont invitée auditionner.

« Je suis tellement excitée que cela fasse partie de mon histoire, parce que j’ai l’impression qu’il y a tellement de gens qui ont commencé avec un si petit public et j’ai l’impression qu’ils sont durs avec eux-mêmes à ce sujet », a-t-elle déclaré. « Mais je me dis : ‘On ne sait jamais qui regarde ces vidéos.’ Je ne savais pas que ‘The Wiz’ regardait mes vidéos. »

Le spectacle est adapté de « The Wonderful Wizard of Oz » de L. Frank Baum, avec un livre de William F. Brown, et de la musique et des paroles de Charlie Smalls.

Lewis dit qu’elle s’identifie à Dorothy, qui est seule dans un voyage de découverte de soi dans un nouveau monde tout en aidant les autres en cours de route à découvrir qui ils sont.

« J’ai l’impression qu’il est extrêmement important pour les gens, surtout en ce moment, de voir qu’ils peuvent être puissants simplement en étant eux-mêmes et simplement en étant individuels et uniques. Je pense donc que c’est ainsi que la série me parle », a-t-elle déclaré.

MARY J. BLIGE PARLE DE PRENDRE ‘LE WIZ LIVE !’

« The Wiz » a ouvert ses portes à Broadway en 1975 et a remporté sept Tonys, dont celui de la meilleure comédie musicale. Il contient des chansons classiques telles que « What would I Do If I Could Feel » et « Ease On Down the Road ». La production originale de Broadway mettait en vedette Mills dans le rôle de Dorothy, Dee Dee Bridgewater dans le rôle de la bonne sorcière Glinda et Andre De Shields dans le rôle du Wiz.

Une version cinématographique de 1978 de « The Wiz » mettait en vedette Ross, Lena Horne et Richard Pryor dans le rôle du Wiz. Michael Jackson a joué le rôle de l’Épouvantail, avec Nipsey Russell celui de Tin Man et Ted Ross celui du Lion. NBC a diffusé une version en direct en 2015 avec Queen Latifah, Ne-Yo et David Alan Grier.

L’amour de Lewis pour la musique a été encouragé par son père, décédé quand elle était jeune. À son service, elle a chanté « My Help », une chanson qu’il a chantée quand il était enfant, et a stupéfié la congrégation.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé ce jour-là, mais je suppose que j’ai juste eu cette voix qui n’était pas là avant, mais qui vient probablement des millions de chansons que j’ai écoutées en grandissant », dit-elle. . « J’avais l’impression que c’était quelque chose que je pouvais partager avec les autres et j’ai remarqué que c’était quelque chose qui rendait les autres heureux. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lewis a remporté un Golden Ticket sur la série la plus récente de « American Idol », mais n’a pas progressé depuis la tournée hollywoodienne. Maintenant, elle en a gagné un autre – diriger un spectacle à Broadway.

Sa mère, naturellement, a crié et pleuré. « Elle est comme, ‘Votre vie va changer.’ Et je me dis : « Je ne sais pas. Ça ira probablement », dit-elle en riant. « Je me sens tellement bénie et je suis tellement contente de pouvoir le partager avec elle. »