‘The Witcher’ Saison 3 et la série Prequel ‘Blood Origin’ obtiennent les dates de sortie

La saison 3 de The Witcher devrait trancher et découper plus de monstres à l’été 2023. Mais avant qu’Henry Cavill ne revienne en tant que Geralt de Rivera dans la nouvelle série, Netflix a confirmé que la série préquelle Blood Origin fera ses débuts ce Noël.

La saison 2 de The Witcher a vu Geralt de Cavill et Ciri de Freya Allen s’unir pour affronter des monstres (et des humains) dans une action d’épée, pour se retrouver avec une prime sur la tête. En attendant la nouvelle saison l’année prochaine, la série préquelle The Witcher: Blood Origin sera diffusée le 25 décembre.

Le service de streaming a confirmé les dates de sortie de la saison 3 et de Blood Origin lors de l’événement marketing annuel Tudum (du nom du bruit que vous entendez au début de chaque émission Netflix). Basée sur la série de livres d’Andrzej Sapkowski, la franchise fantastique de Netflix comprend également une série animée.

Blood Origin met en vedette Sophia Brown dans le rôle d’Éile, une guerrière de la garde de la reine, et Michelle Yeoh dans le rôle de Scian, la dernière d’une tribu d’elfes. Voici un aperçu des coulisses de la série, guidé par le showrunner Declan de Barra :

