The Witcher Saison 2 Actualités, rumeurs, casting et date de sortie

Netflix a donné le feu vert à une deuxième saison de The Witcher, l’adaptation des romans fantastiques d’Andrzej Sapkowski (qui est sans doute mieux connue pour les adaptations de jeux populaires).

Malgré un accueil mitigé de la part des fans et des critiques, la première saison de The Witcher a quand même réussi à finir l’une des séries les plus populaires sur Netflix à la fin de 2019 – nous imaginons que la chanson accrocheuse du barde y a définitivement joué un rôle.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur la saison 2; y compris le casting, l’intrigue, la date de sortie et plus encore. Si vous voulez savoir à quelles autres grandes émissions en streaming vous devez vous attendre, consultez notre partie des meilleures émissions à venir sur Netflix.

Date de sortie de la saison 2 de The Witcher

Bien que rien de ferme ne soit encore sur les cartes, nous soupçonnons fortement que la saison 2 n’arrivera pas avant 2021 au plus tôt. Radio Times a confirmé que le showrunner Lauren S.Hissrich avait envisagé une sortie fin 2020, mais qu’en fin de compte, ce serait trop difficile d’atteindre cette date.

Le tournage a débuté plus tôt en 2020 (comme l’a confirmé Henry Cavill – AKA Geralt of Rivia – sur Instagram) mais la pandémie a mis un terme à cela pendant un certain temps après que Kristofer Hivju a été testé positif pour le virus.

La production est maintenant terminée sur la saison deux, donc maintenant la date de sortie dépend de la post-production et du montage.

Selon LADbible, Hissrich a également déclaré qu’elle en avait beaucoup plus tracé au-delà de la saison 2. L’histoire pourrait en fait durer jusqu’à sept saisons, ce qui équivaudrait à environ vingt ans de contenu lorsque vous ajoutez le temps de tournage, production et post-production.

Selon Games Radar, il y avait également une liste de l’industrie dans la Writer’s Guild of America West pour la saison 3 de The Witcher. L’entrée indiquait Lauren Hissrich en tant que producteur exécutif et une date de production de 2020-2021.

Ce n’est pas officiellement confirmé, mais cela aurait du sens compte tenu des restrictions que la pandémie a provoquées et que les acteurs et l’équipe voudraient travailler autant qu’ils le peuvent pendant qu’ils en ont l’occasion.

Il y aura plus d’informations (et des extraits possibles) sur la Geeked Week de Netflix, qui se déroulera du 7 juin au 11 juin. Nous ne savons pas exactement ce qui sera montré de The Witcher – mais compte tenu du moment choisi, cela pourrait être une bande-annonce.

Comment regarder la prochaine série de The Witcher

Comme il s'agit d'un Netflix Original, il n'est pas surprenant qu'il soit exclusif au service de streaming. Si vous n'avez pas encore d'abonnement Netflix, consultez notre liste des meilleurs services de streaming pour voir comment il se compare à la concurrence.







Qui est dans le casting pour la saison deux?

Il n’est pas surprenant que les trois personnages principaux reprennent leurs rôles. Henry Cavill reviendra en tant que Geralt de Rivia, Freya Allan reviendra en tant que princesse Ciri et Anya Chalotra reviendra en tant que Yennefer.

Les autres personnages de soutien majeurs qui devraient revenir incluent Joey Batey dans le rôle de Jaskier (nous anticipons déjà toutes les nouvelles chansons), Anna Shaffer dans le rôle de Triss et Eamon Farren dans le rôle de Cahir.

Netflix a également annoncé de nouveaux membres de la distribution, qui comprend Kristofer Hivju – l’acteur qui a joué Tormund Giantsbane dans Game of Thrones. Il est prudent de dire que nous sommes plutôt ravis.

Depuis lors, les choses ont un peu changé, car les conflits d’horaire ont forcé la série à refondre Eskel, malgré le fait qu’il avait déjà tourné certaines scènes. Il sera désormais interprété par l’acteur suisse Basil Eidenbenz.

« Malheureusement, en raison du report à cause de Covid-19, je ne vais pas dépeindre Eskel dans The Witcher », a déclaré Rasmussen sur Instagram. « Je suis sûr que la saison 2 sera absolument incroyable et maintenant je peux la regarder en tant que fanboy plutôt qu’en tant que Witcher. »

Netflix a également confirmé que l’acteur de Killing Eve Kim Bodnia jouera Vesemir, sans doute le plus grand personnage des livres que nous n’avons pas encore correctement rencontré dans la série – il est le mentor qui a formé Geralt en tant que sorceleur en premier lieu. Bodnia semble être un bon casting, même si cela décevra sans aucun doute les fans en espérant un certain Skywalker pour assumer le rôle.

En décembre, d’autres annonces de casting ont été faites. Emily Pollet (mieux connue pour Emmerdale) jouera un personnage au nom de code, actuellement répertorié comme Human Mother G. Rebecca Hanssen (mieux connu pour Dixi), tandis que la reine Meve of Lyria et Rivia.

Le nouveau venu Cayvan Coates et la star de Peaky Blinders, James Eeles, ont également été choisis dans des rôles sans nom pour la saison.

Remorques de la saison 2 de The Witcher

Bien qu’il n’y ait pas de bande-annonce dédiée pour la saison 2, Netflix a sorti une compilation amusante de Geralt combattant des monstres pour Halloween – et si vous faites une pause à 0:15 et 0:30, vous remarquerez deux monstres que nous n’avons jamais vus. avant que. Essentiellement, il s’agit de notre première séquence de la saison 2, même si elle est très éphémère.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Il y avait aussi une vidéo sur la production de wrapping de la saison deux, ainsi que quelques teasers pour la saison 2, que vous pouvez voir ci-dessous:

Quelle sera l’intrigue de la saison 2?

Alors que la première saison s’est inspirée principalement des histoires courtes The Last Wish et The Sword of Destiny, la deuxième saison continuera à combiner des éléments de ces histoires, mélangés à des parties du roman Blood of Elves.

Cela signifie que nous verrons probablement le lien père-fille de Geralt et Ciri se développer alors qu’il commence à l’entraîner, et nous explorerons probablement l’héritage elfique des princesses, ses pouvoirs cachés et ses capacités magiques qui ont tous été évoqués lors de la première saison. . Nous verrons également une poursuite de la bataille entre les deux royaumes, et les répercussions que cela a sur le reste du continent.







Un changement majeur prévu pour la saison prochaine est la structure du récit, comme Hissrich l’a confirmé dans une interview avec The Wrap que les multiples chronologies ne seront plus présentes maintenant que les intrigues ont été confirmées.

De plus, la même interview a confirmé que cette saison se concentrera davantage sur le lien familial entre les personnages. Hissrich a expliqué comment nous pouvons nous attendre à ce que la dynamique entre Geralt et Ciri se déroule; « Ils se disputeront. Ils se battront. Ce seront deux inconnus qui se réuniront pour la première fois et se feront dire: » Non, tu vas être ensemble pour toujours. » Je pense que leur croissance commune pour devenir père et fille est l’une de mes parties préférées de la série.

La première saison nous a également brièvement présenté Triss, qui dans les jeux est l’un des intérêts amoureux possibles pour Geralt – l’autre étant Yennefer. Au cours de l’histoire des jeux, les joueurs sont obligés de choisir entre les deux pour poursuivre une romance.Il est donc possible que nous voyions Geralt faire face à un dilemme similaire dans la saison 2.

Le film The Witcher: Nightmare Of The Wolf

Si attendre 2021 pour plus de contenu de The Witcher semble être votre version personnelle de l’enfer, alors vous avez de la chance. Netflix a annoncé sur Twitter qu’un film d’animation appelé The Witcher: Nightmare Of The Wolf est actuellement en développement.

Beau DeMayo écrit le scénario – le même écrivain qui a également travaillé sur l’épisode 3 de The Witcher sur Netflix, Betrayer Moon, aux côtés de Lauren Schmidt Hissrich. Cette fonctionnalité sera également développée par la société coréenne Mir animation studio, le studio derrière Voltron: Legendary Defender sur Netflix.