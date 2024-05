Geralt de Riv arbore un nouveau look ces jours-ci – et un nouvel acteur.

Après la fuite de photos de paparazzi sur le tournage de Le sorceleur la saison 4, actuellement en production au Royaume-Uni, Divertissement hebdomadaire peut présenter en exclusivité la première photo et les images officielles (regardez ci-dessus) de Liam Hemsworth dans le rôle du loup blanc du continent.

« Son look est en développement depuis plus d’un an, donc c’est passionnant de pouvoir enfin partager un aperçu officiel de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv », Le sorceleur La showrunner Lauren S. Hissrich a déclaré à EW dans une déclaration exclusive. « Les acteurs et l’équipe ont été frappés par la passion, l’énergie et l’incarnation que Liam a apporté au personnage dès le premier jour – barbe débraillée, cicatrice emblématique, et tout ! Nous nous amusons tellement à filmer la saison 4 et sommes ravis d’accueillir les fans nous accompagnent dans ce voyage avec nous. »

Liam Hemsworth fait ses débuts dans le rôle de Geralt de Riv dans le premier aperçu de la saison 4 de « The Witcher ».

Netflix



Les jeux de la faim et Jour de l’Indépendance : Résurgence la star reprend le rôle principal de Geralt en commençant par Le sorceleur saison 4 après qu’Henry Cavill ait incarné le personnage depuis la première saison 2019 du drame fantastique. Cavill a annoncé son départ de la série en 2022 à un moment où il semblait qu’il continuerait à jouer Superman sur grand écran, mais Warner Bros. a modifié ses plans pour la liste de films de super-héros de DC dans une nouvelle direction. Cavill a depuis tourné son attention vers le rôle principal et la production d’un film Warhammer 40 000 série sur Amazon.

« Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures », écrivait Cavill dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux à l’époque. « À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme de voir la vision de Liam dans ce domaine. le plus fascinant et le plus nuancé des hommes, Liam, bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse. Prenez plaisir à plonger et à voir ce que vous pouvez trouver.

Hemsworth rejoint désormais Freya Allan, de retour dans le rôle de la princesse Cirilla ; Anya Chalotra, de retour dans le rôle de la sorcière Yennefer ; et Joey Batey, de retour dans le rôle du ménestrel Jaskier.

« Comme un Sorceleur fan, je suis aux anges à l’idée d’avoir l’opportunité de jouer Geralt de Riv », a déclaré Hemsworth dans un communiqué précédent. « Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me confie les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi de me lancer dans The Sorceleur monde. »

Bien que Geralt reste un personnage préféré des fans parmi Sorceleur fans des livres, des jeux vidéo et des émissions de télévision, la saison 3 de la série a ouvert la voie à une concentration encore plus grande sur Ciri. « L’une des choses les plus importantes à propos de Ciri est que nous découvrirons peu à peu qu’elle est le personnage principal du film. Sorceleur saga », a déclaré le producteur exécutif Tomek Baginski dans un making-of spécial pour la saison 3. « Pas Geralt, pas Yennefer. C’est l’histoire de Ciri. »

Anya Chalotra, Liam Hemsworth et Joey Batey à la table de lecture de la saison 4 de « The Witcher ».

Le sorceleur/Twitter



Netflix a annoncé qu’un grand nombre de nouveaux venus rejoignaient le casting de la saison 4, dont Laurence Fishburne (La matrice, John Wick) dans le rôle de Regis, chirurgien-barbier préféré des fans, Sharlto Copley (District 9, Homme singe) dans le rôle du tristement célèbre chasseur de primes Leo Bonhart, James Purefoy (Ce qui suit, Salomon Kane) en tant que conseiller judiciaire d’Emhyr et espion de haut rang, Skellen, et Danny Woodburn (Gardiens, Miroir Miroir) comme le nain Zoltan.

La production de la saison 4 a commencé en avril, date à laquelle le géant du streaming a annoncé Le sorceleur se terminera avec la saison 5. Les deux dernières saisons adapteront les événements des livres de l’auteur Andrzej Sapkowski Baptême du feu, La Tour de l’Hirondelleet La dame du Lac.

Voir le premier aperçu officiel de Geralt de Liam Hemsworth ci-dessus.