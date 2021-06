The Winchesters Actualités, distribution, rumeurs et date de sortie

Après 15 saisons, la série fantastique-horreur-drame Surnaturel a finalement pris fin en 2020. Maintenant, il a été confirmé que la série avait une préquelle sur les parents de Sam et Dean Winchester, John et Mary. Le spin-off est dirigé par l’ancien acteur de Dean Winchester, Jensen Ackles, et sa femme Danneel.

L’annonce a fait sensation parmi les anciens de Supernatural et les fans, avec Jared Padalecki, l’acteur qui a joué Sam Winchester, affirmant qu’il n’était pas informé de la conception de la série. Mais que sait-on de ce spin-off ? Nous avons rassemblé toutes les informations jusqu’à présent.

La date de sortie des Winchester

La date limite a confirmé que la préquelle de Supernatural était en développement le 24 juin 2021 mais n’a pas précisé de date de sortie, car elle n’a actuellement qu’un engagement de script.

Il n’est pas encore confirmé si cette préquelle sera reprise par les réseaux, nous ne pouvons donc pas confirmer quand – ou si – elle arrivera sur les écrans.

Les acteurs et l’équipe des Winchesters

La seule annonce de casting qui a été faite pour le spectacle jusqu’à présent est que Jensen Ackles racontera en tant que Dean Winchester.

Ackles sera également dans les coulisses, produisant la série avec sa femme Danneel et leur nouvelle société, Chaos Machine Productions. Il s’agit du premier projet à être confirmé pour l’entreprise. Le couple a déclaré travailler avec la responsable du développement, Renee Reiff.

L’ancien scénariste de Supernatural, Robbie Thompson, agit également en tant que producteur exécutif. Thompson écrira également le script de cette série.

Le créateur original de Supernatural, Eric Kripke, ne travaillera pas sur la série (il est probablement trop occupé avec The Boys). Cependant, Jensen Ackles lui a demandé sa bénédiction pour faire avancer le projet.

Lorsque @JensenAckles m’a d’abord raconté cette histoire, j’ai adoré. Il & @DanneelHarris & @rthompson1138 sont les personnes parfaites pour le faire. (L’autre personne parfaite est trop occupée par Texas Rangers.) Merci d’avoir porté le flambeau, les gars, allez lui botter le cul. Fier de toi. #SPN #SPNFamily https://t.co/56hg9NwdHc – Eric Kripke (@therealKripke)

25 juin 2021

Plusieurs anciens membres de la distribution de Supernatural ont exprimé leur intérêt à apparaître dans la série. Ruth Connell – l’actrice de Rowena – a déclaré que son personnage serait là lorsque le spectacle aurait lieu. Danneel Ackles a renvoyé une réponse positive, afin que nous puissions en voir plus de la sorcière écossaise.

Misha Collins, l’acteur qui a joué Castiel, aussi jOked sur Twitter que son personnage est un ange voyageant dans le temps et pourrait facilement faire une apparition dans la série.

Les fans de Supernatural seront peut-être très surpris d’apprendre que Jared Padalecki, alias Sam Winchester, s’est rendu sur Twitter pour exprimer publiquement ses griefs à propos de la série. Apparemment, il n’a pas été informé du projet et a été «vidé» de le découvrir sur Internet.

Mec. Content pour toi.

J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter.

Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. https://t.co/bAcEvFKM7p – Jared Padalecki (@jarpad)

25 juin 2021

Bien sûr, l’ancien frère de Winchester est connu pour ses farces – donc envoyer tout le fandom de Supernatural dans un effondrement collectif à propos de la rupture des frères Winchester pourrait être une blague élaborée.

Il a peut-être été consulté en coulisses – Ackles a mentionné un prochain projet Chaos Machine dans les panneaux Supernatural où Padalecki était présent. Une fois que nous en saurons plus sur la situation, nous mettrons à jour cet article.

Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith ont joué respectivement John Winchester et Mary Winchester dans la série. Comme la série suit des versions plus jeunes des personnages, nous supposons que si ces deux-là apparaissent, ce ne sera que brièvement.







Supernatural a en fait fait un épisode de flashback mettant en vedette les jeunes John et Mary, interprétés respectivement par Matt Cohen et Amy Gumenick. Si le spectacle avance, ils pourraient être des candidats très probables pour les rôles.

L’intrigue des Winchesters

L’émission explorera comment John et Mary Winchester se sont rencontrés pour la première fois, sont tombés amoureux et ont risqué leur vie pour se sauver l’un l’autre et sauver le monde entier en tant que jeunes chasseurs. Elle se déroulera en 1972, selon Danneel Ackles. L’histoire entière sera encadrée du point de vue de Dean Winchester, qui racontera l’histoire.

Dans une citation à Deadline, Jensen Ackles déclare : « J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et sur son origine. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage.

Il est probable que nous puissions voir des versions plus jeunes des amis de John et Mary, tels que Bobby et Rufus. Il peut également être configuré de manière similaire à Supernatural, avec un monstre de la semaine différent dans chaque épisode.

Nous ne savons pas s’il s’agira d’une série courte, limitée ou sur plusieurs saisons. Si cela avance, nous en entendrons probablement plus.

Comment regarder les Winchesters

Chaos Machine Productions a un accord exclusif avec Warner Bros., ce qui signifie que tous les projets seront diffusés sur une chaîne/service de streaming appartenant à la société.

Si cela avance, il sera probablement soit sur The CW (et syndiqué sur E4 au Royaume-Uni), soit sur le service de streaming phare de Warner Bros., HBO Max.