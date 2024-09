DreamWorks Animation/Universal Le robot sauvage grossi 1,95 M$ hier à partir des séances qui ont débuté à 14 heures dans 3 000 salles.

Le film doublé par Lupita Nyong’o devrait être en tête du box-office avec une recette de plus de 20 millions de dollars, et cet aperçu indique que, compte tenu des compositions DWA précédentes, lisez que c’est plus élevé que Les trolls se regroupent (1,3 M$), ce qui a donné lieu à une journée d’ouverture de 9,3 M$ et une ouverture de 30 M$, et c’est au-dessus Les méchants qui a rapporté 1,15 M$ en avant-premières, une journée d’ouverture de 7,98 M$ et une ouverture de 23,9 M$.

Dès le départ, excellent PostTrak pour Le robot sauvage avec 5 étoiles du grand public, 4 1/2 étoiles des parents et cinq étoiles des enfants de moins de 12 ans. L’audience générale était de 72 %, les parents ont représenté 18 % et les enfants 10 % hier soir. Plus d’hommes auprès du grand public à 53 %, tandis que les mamans sont plus nombreuses que les papas, de 58 % à 42 % ; et les enfants de moins de 12 ans étaient majoritairement des filles, à 53 %, comme prévu. Le robot sauvage est basé sur le roman primé #1 de Peter Brown New York Times best-seller. Le film a coûté un montant net de 78 millions de dollars avant les dépenses P&A.

‘Mégalopole’ Zootrope américain/Mihai Malaimare

Lionsgate publie le projet autofinancé de 120 millions de dollars de Francis Ford Coppola/Zoetrope Mégalopole a fait 770 000 $ qui comprend l’événement Imax en direct de lundi. Nous vous avons dit que cela rapportait à lui seul environ 300 000 $.

En ce qui concerne les compositions récentes, beaucoup pointent vers une autre bombe financée par un autre cinéaste à plus de 100 millions de dollars, Horizon, de Kevin Costner qui a réalisé 800 000 $ en avant-premières pour un premier jour de 4,09 millions de dollars, dont une ouverture de 11 millions de dollars fin juin.

Personne ne s’attend Mégalopole pour bien faire, dont l’ouverture est fixée entre 5 et 7 millions de dollars ; clairement une grosse perte avec l’encre rouge tombant sur le propriétaire de la cave Coppola. Déjà les sorties du jeudi soir sont mauvaises avec une 1/2 étoile et 45 % de positif sur PostTrak – peu de grands films étoilés comprennent cela. Ce qui peut être célébré, c’est que le cinéaste de 85 ans, cinq fois lauréat d’un Oscar, voit son rêve cinématographique sortir en salles, et non être mis sur la touche et perdu en streaming. Lionsgate n’a pas de skin dans le jeu ; ils sont simplement le distributeur, Coppola gérant le coût du marketing qui, m’a-t-on dit, se situe entre 15 et 17 millions de dollars. Des sources me disent Lionsgate, peu importe à quel point Mégalopole repartira avec des frais de distribution compris entre 3 et 5 millions de dollars. Coppola a déclaré lors de la conférence de presse de Cannes que Mégalopole ne lui laissera « aucun problème » financier et que sa progéniture, y compris ses enfants cinéastes Sophia et Roman et leurs enfants, « mèneront de merveilleuses carrières sans fortune ».

Nous avons entendu dire qu’Imax est l’aorte de ce film avec le plus de préventes pour les séances grand format.

Qui est venu hier soir pour l’épopée dystopique d’Adam Driver, Aubrey Plaza, Jon Voight, Nathalie Emmanuel ? Une majorité d’hommes à 69% et un public jeune avec 64% de moins de 25 ans. Les meilleures notes, si on peut l’appeler ainsi, ont été données par des femmes de plus de 25 ans (23% de la foule) qui lui ont donné 50%. Les scores critiques de Rotten Tomatoes s’élèvent à 50 % pourris.

La troisième semaine de Warner Bros Jus de Beetle Jus de Beetle a fait 33,2 millions de dollars après un jeudi de 1,46 M$ pour une somme courante de 234 millions de dollars. Le film réalisé par Tim Burton coûte un peu moins de 40 millions de dollars derrière Warner Bros. film le plus rentable de septembre, Il, au même moment, ce qui a terminé sa course à 327,4 millions de dollars.

« Transformateurs Un » Paramount Pictures/Collection Everett

La première semaine de Paramount Transformateurs Un a fait 29,8 millions de dollars après un 838 000 $ Jeudi. Le film devrait baisser d’environ -50% lors de son deuxième week-end.

Blumhouse/Universel Ne dites rien de mal termine le week-end 2 avec une estimation 8,3 millions de dollars après 520 000 $ hier pour un total cumulé de 23,8 millions de dollars.

Alexandrea Aja de Lionsgate a réalisé le film de genre Halle Berry, Ne jamais lâcher prise, termine la première semaine avec 6 millions de dollars après un 300 000 $ Jeudi.

Studios Disney/Marvel Deadpool et Wolverine termine la semaine 9 avec 5,2 millions de dollars après un 317 000 $ Jeudi. Le total cumulé s’élève à 628,6 millions de dollars.

Le film d’échange de corps de Demi Moore de Mubi Le fond terminer sa première semaine avec 5,05 millions de dollars après un 370 000 $ Jeudi.

Nous verrons à quel point l’ouragan Hélène secoue le box-office au fil de la journée. Selon Weather.com, plus de 4 millions de foyers et d’entreprises sont sans électricité : Caroline du Sud (1,3 million), Floride (1,1 million), Géorgie (1,07 million), Caroline du Nord (614 000) et Virginie (43 000).