The Wild Robot ouvre en tête du box-office

Les films familiaux continuent de sauver le box-office cette année. Après l’énorme succès qu’a été À l’envers 2le film numéro un de ce week-end est un autre film d’animation pour enfants, Le robot sauvage. Le film DreamWorks, qui met en vedette Lupita Nyong’oPedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Mark Hamill, Catherine O’Hara, Matt Berry et Ving Rhames, ont récolté 35 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Ce n’est pas le transport massif (62 millions de dollars) qui À l’envers 2 fait à ses débuts, mais Le robot sauvage mérite un peu de crédit après un été où la plupart des plus gros succès étaient des « IP établies ». (Par Mojo au box-officeneuf des 10 films les plus lucratifs de 2024 jusqu’à présent étaient des suites ou des séries.) Date limitetoujours bon pour un fait amusant ésotérique, rapports que Le robot sauvage atteint «la troisième meilleure ouverture pour un film d’animation en septembre. Autre fait amusant : avec Jus de Beetle Jus de Beetle est passé au numéro deux, Catherine O’Hara possède actuellement les deux plus gros films au box-office, ce qui semble vraiment juste.

Ailleurs dans les débuts du week-end, le drame d’action indien Deavara, première partie (avec €€€c’est NT Rama Rao Jr.) a fait ses débuts au numéro quatre au box-office avec 5,6 millions de dollars. Ceci est particulièrement remarquable car il est arrivé bien avant celui de Francis Ford Coppola. Mégalopolequi a ouvert à 4 millions de dollars. Selon Variété, Mégalopole joué dans 1 854 cinémas nord-américains, tandis que Deavara, première partie était affiché à seulement 1 040. Malheureusement, la curiosité morbide qui entoure l’étrange épopée autofinancée de Coppola ne s’est pas traduite par la vente de billets, malgré les efforts considérables de l’auteur pour les cinémas IMAX. Découvrez ci-dessous le top 10 du week-end au box-office, via Mojo au box-office.

Le robot sauvage35 millions de dollars Beetlejuice Beetlejuice, 16,04 millions de dollars Transformateurs Un9,3 millions de dollars Devara, première partie5,6 millions de dollars Ne dites rien de mal4,3 millions de dollars Mégalopole4 millions de dollars Deadpool et Wolverine2,66 millions de dollars Mon vieux cul2,22 millions de dollars Ne jamais lâcher prise2,2 millions de dollars Le fond1,81 millions de dollars