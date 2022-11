The Wheel de Michael McIntyre dans la rangée “réparer” alors que les téléspectateurs ont convaincu que le concurrent avait utilisé une compétence “injuste”

La roue de MICHAEL McIntyre s’est retrouvée dans une rangée «fixe» après que les téléspectateurs ont été convaincus qu’un concurrent avait utilisé une compétence «injuste».

L’émission BBC One a vu trois nouveaux joueurs s’affronter pour affronter The Wheel avec l’aide d’une multitude de célébrités.

L’ancien agent de bord Zeki a été le premier à s’asseoir et a pris un bon départ avant de se tromper de réponse et d’être renvoyé dans l’espace en dessous.

Cependant, alors que la roue du concurrent tournait à nouveau, Zeki a été immédiatement ramené, avant que la même chose ne se reproduise quelques instants plus tard.

Pendant son séjour au studio principal, Zeki a révélé à l’hôte Michael qu’il était également un hypnotiseur qualifié, et alors qu’il continuait à monter et descendre, l’hôte a plaisanté en disant qu’il avait utilisé ses talents sur le volant.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a écrit: “Un tel correctif est ce prog #thewheel.”

Un autre a ajouté : « Zeki a absolument hypnotisé The Wheel. Ou il est secrètement triplé.

Un troisième a tweeté : « Zeki a un aimant sous sa chaise me semble-t-il. #La roue.”

Pendant ce temps un quatrième a partagé : « FML le programme est bon mais le même concurrent 3 fois de suite ? Donnez une chance à quelqu’un d’autre #TheWheel.

D'autres ont estimé que les chefs de spectacle devaient changer les règles du jeu pour empêcher que la même chose ne se reproduise.





L’un d’eux a écrit: “Ce n’est pas juste, ça devrait vraiment l’être, si vous descendez, vous ne pouvez pas remonter directement.

“Ce n’est pas juste pour les autres candidats qui ont pris leur temps pour venir jouer et ne pas être filmés à la télévision.”

Un autre téléspectateur a appuyé son commentaire en écrivant: «Il doit y avoir une manière plus juste de choisir les candidats. Très injuste sur les deux autres. #la roue.”

En fin de compte, la chance de Zeki s’est finalement épuisée et avec un sujet encore à éclaircir, il a été renvoyé sous la scène uniquement pour que son compatriote Cassie apparaisse.

Elle a réussi à poser la bonne question et à jouer pour le prix en argent, mais elle s’est trompée et elle a donc été remplacée par Helen, qui n’avait eu la chance de répondre à aucune question pendant le reste de l’émission.

Dans une tournure de choc, Helen a réussi à répondre correctement à la question finale et a remporté la somme stupéfiante de 82 000 £.

The Wheel est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.