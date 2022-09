The Whale: le film de Darren Aronofsky est désordonné, mais sage sur les traumatismes religieux

Pas étonnant que Darren Aronofsky ait voulu s’adapter La baleine, pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, pour le grand écran. C’est comme si ça provenait du même cerveau qui a fait Noé, Le lutteur, et Mère!: une histoire sur le regret et la rédemption, sondant la connexion esprit-corps et s’inspirant du mythe biblique et littéraire.

Il a donc demandé à Hunter d’écrire le scénario et à Brendan Fraser, qui a longtemps été ignoré du public, de jouer. Fraser offre une performance brillante et déchirante en tant que Charlie, un professeur d’université en ligne qui, par grand chagrin, a développé un trouble de l’alimentation qui l’a laissé immobilisé. Il ne peut pas quitter sa maison ; il peut à peine quitter le canapé et il garde la caméra éteinte lorsqu’il enseigne, craignant le regard de ses élèves.

Charlie a perdu son partenaire Alan il y a quelques années, et comme La baleine progresse, nous réalisons lentement que sa réaction de chagrin de frénésie alimentaire est une inversion du trouble de l’alimentation qui a tué Alan. La sœur de son défunt partenaire, Liz (Hong Chau), est son amie la plus proche, s’arrêtant tous les jours à son appartement pour le surveiller et lui apporter des courses. Elle travaille dans un hôpital, alors elle vérifie également sa santé qui se détériore lentement, et au moment où le film commence, il montre des signes clairs d’insuffisance cardiaque congénitale. Il sera mort d’ici la fin de la semaine s’il ne consulte pas un médecin, et c’est la seule chose qu’il refuse de faire.

Au début du film, un jeune missionnaire nommé Thomas (Ty Simpkins) frappe à la porte de Charlie, souhaitant évangéliser Charlie, qui l’informe gentiment qu’il connaît la Bible de fond en comble. Il n’est pas le seul invité inattendu : Bientôt, Ellie (Sadie Sink) se présente, à la grande surprise de Charlie ; c’est sa fille adolescente, maussade et rebelle et sur le point d’être expulsée de l’école, et il ne l’a pas vraiment vue depuis que lui et sa mère se sont séparés des années plus tôt. Son arrivée ressemble à un moment de rédemption. Charlie sent qu’il a tout gâché dans sa vie, mais peut-être que maintenant, dans ses derniers jours, il peut faire quelque chose de bien et se sauver.

La baleine se déroule dans un lieu bien précis : Moscou, Idaho, une ville dont l’importance ne touchera peut-être pas tout le monde de la même manière. Situé le long de la frontière nord de l’État avec Washington, c’est une maison à la fois pour une importante population de mormons et pour un mouvement naissant de reconstructionnistes chrétiens, un mouvement évangélique qui embrasse l’idée, en substance, que la loi biblique devrait être la loi de l’Amérique moderne. . Si vous avez été dans les cercles chrétiens conservateurs, vous avez probablement entendu parler du meneur, Douglas Wilson, pasteur d’une église à Moscou, plus récemment célèbre pour être flouté sur la couverture arrière d’un livre sur le nationalisme chrétien publié par le site de droite Gab.

Tout cela vaut la peine d’être noté parce que Hunter (avec, vraisemblablement, la contribution d’Aronofsky) a mis à jour sa pièce de l’ère Obama qui se déroulera lors des primaires présidentielles du GOP de 2016 dans l’Idaho. (En arrière-plan, sur la télévision de Charlie, nous pouvons entendre Ted Cruz gagner Donald Trump par une marge considérable.) Les personnages ne s’engagent pas dans des commentaires politiques explicites, mais Hunter a fait une autre mise à jour clé – changer le jeune missionnaire Thomas de Mormon à évangélique, membre de ce qui ressemble à une congrégation assez typique de la ville appelée New Life. Cette église et ses enseignements, nous sommes censés comprendre, font partie (ou peut-être la cause) d’un plus grand moment apocalyptique de l’histoire américaine.

C’est la toile de fond de La baleine, mais la véritable apocalypse se passe chez Charlie, du moins si nous prenons «apocalypse» pour signifier un moment de révélation. Nous savons – tout le monde sait – que ce sont les derniers jours de la vie de Charlie. Il pleut continuellement dehors, comme si une inondation arrivait. Charlie est obsédé par un essai sur lequel il continue de lire Moby Dick, un livre apocalyptique s’il en est un, sur un homme avec une obsession et un désir de mort. Il y a une atmosphère de terreur, à la fois de ce qui va se passer dans la maison de Charlie et de ce qui se passe au-delà de ses murs.

Comme une histoire, La baleine est convaincant. En tant que film, La baleine est un peu plus fragile. Il y a d’abord le problème évident de mettre Charlie, dont la taille corporelle est vue avec répulsion par de nombreux personnages du film, à l’écran pour être regardé dans une culture dépendante de la grossophobie rampante qui tend à dénigrer la dignité humaine. La distinction entre une personne dont le corps est gros et une personne dont le corps est gros et défaillant parce qu’elle essaie de mettre fin à ses jours est perdue pour beaucoup de gens, et sans aucun doute ces personnes seront dans le public. Le vitriol particulier réservé à ce dernier, hors de proportion avec toutes sortes d’autres façons de se faire du mal, est une peste, et cela ne compte même pas la croyance qu’il est normal de juger et de commenter la forme du corps d’une autre personne.

Pire encore, il y a des moments où il n’est pas clair que les cinéastes connaissent la différence, en particulier une séquence dans laquelle le comportement binging de Charlie est rendu avec l’air distinctif d’un film monstre. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction d’un public à un personnage, mais vous pouvez le diriger, et La baleine ne fait pas toujours le travail. Et il y a aussi d’autres problèmes: la partition semble parfois manipulatrice, et la performance de Sink semble curieusement monotone, surmenée et hystérique, en particulier à côté de Fraser.

C’est quoi La baleine obtient tout à fait raison : la manière dont la religion fondamentaliste et d’autres cultures légalistes enseignent aux adhérents à haïr ceux dont le corps ne correspond pas à un moule prescrit – en particulier eux-mêmes

Pourtant il y a plus à La baleine, qui est aussi véritablement émouvant. Après la première du film au Festival du film de Toronto, Hunter a expliqué comment, en grandissant en tant qu’enfant gay à Moscou, dans l’Idaho, il s’est tourné vers la nourriture pour soigner lui-même le dégoût qu’il a appris à ressentir pour lui-même et a vécu une partie de ce que Charlie vit. C’est quoi La baleine devient tout à fait juste : la manière dont la religion fondamentaliste et d’autres cultures légalistes enseignent aux adhérents à haïr ceux dont le corps ne correspond pas à un moule prescrit – en particulier eux-mêmes. Cela peut se manifester de plusieurs façons, mais un des plus courants est les troubles de l’alimentation, qui semblent différents selon les personnes et suscitent une gamme de réactions, mais proviennent du même endroit. J’ai grandi dans une communauté évangélique très conservatrice. J’ai aussi vécu ce jugement. C’est viscéral, réel et mortel.

L’autre sujet La baleine comprend parfaitement, c’est que notre réponse à cette pression est simplement d’essayer de nous sauver les uns les autres, ou nous-mêmes. Charlie se lamente de ne pas avoir pu sauver Alan. Liz veut sauver Charlie. Ellie veut sauver à la fois désespérément et pas du tout. Et Thomas a le salut mélangé dans sa tête : en essayant d’imposer le salut à Charlie, il essaie de se sauver lui-même. C’est Liz qui reconnaît enfin que personne ne peut sauver qui que ce soit – qu’essayer de le faire peut signifier que vous arrêtez de les voir comme des humains.

Ce qui suggère que la baleine du titre peut aussi avoir quelque chose à voir avec l’histoire de Jonas dans la Bible qui, dans une célèbre histoire de l’école du dimanche, s’est retrouvée dans le ventre d’un. Après que Dieu lui ait demandé de prêcher à une ville de méchants, Ninive, il s’est enfui plutôt que de les servir, pour se retrouver à l’intérieur de la créature géante. Quand il s’est échappé, a cédé et est finalement arrivé à Ninive, il a découvert que le peuple écoutait et se repentait. Furieux, il a crié à Dieu pour avoir fait preuve de miséricorde; Dieu lui a plus ou moins dit de se taire et de laisser Dieu décider qui sera sauvé. Ce ne sont pas ses affaires. Son travail est de vivre.

Et dans sa fin énigmatique, je pense, La baleine suggère la même chose. Nous essayons de nous sauver les uns les autres, et nous échouons, car nous ne pouvons pas nous empêcher d’échouer. Chacun de nous échoue. Mais quelque chose dans le monde est toujours alimenté par l’énergie de l’amour que nous essayons d’avoir. Au final, c’est peut-être ce qui compte le plus.

La baleine a été présenté en première au Festival du film de Venise et joué au Festival international du film de Toronto. Il ouvre dans les salles le 9 décembre 2022.