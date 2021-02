Le dimanche du Super Bowl n’est rien de moins qu’un festival aux États-Unis. Le match de championnat annuel de la Ligue nationale de football disputé le premier dimanche de février est un jour férié non officiel dans le pays.

Des célébrités se joignent également à l’occasion en se produisant pendant la mi-temps du Super Bowl LV. Cette année, le chanteur et auteur-compositeur canadien The Weeknd s’est produit pendant la mi-temps du Super Bowl.

L’artiste a interprété ses chansons à succès comme I Feel It Coming, Can’t Feel My Face et d’autres au Raymond James Stadium en Floride, Tampa. La marche de Weeknd dans un labyrinthe de lumière pendant la performance a inspiré les bandes dessinées de Twitter à créer plusieurs mèmes de Weeknd après le Super Bowl. Jetons un coup d’œil à certains de ces mèmes hilarants:

Matt Harmon, un écrivain sportif a partagé les photos du labyrinthe de Weeknd et les a décrites comme ce qui se passe lorsque vos parents essaient de vous parler sur FaceTime. La caméra est zoomée sur le visage du chanteur sur les photos, ce que beaucoup disent se produire lorsque leurs parents sont en appel vidéo.

Le journaliste David Itzkoff a décrit le clip de Weeknd du Super Bowl où il marchait au hasard dans le labyrinthe de lumière comme quelque chose qui se produit lorsqu’une mère demande à son enfant de choisir une céréale du côté des céréales.

L’acteur et écrivain Kristin Chirico a partagé une capture d’écran de la performance du Weeknd et a déclaré qu’il semblait être en streaming en direct depuis une maison hantée. Les lumières aveuglantes à l’arrière-plan avec une teinte de rouge donnaient à la configuration l’apparence d’une maison hantée.

L’utilisateur de Twitter, Sakina, a également partagé le clip des expressions perplexes de Weeknd dans le labyrinthe et a déclaré que c’était elle qui essayait de chercher sa mère après s’être perdue pendant les courses.

Un autre utilisateur a également partagé un mème similaire sur le fait de se perdre au supermarché.

Nous pouvons dire que ce mème relatable est peut-être là pour rester.