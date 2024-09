The Weeknd sort un nouveau single et un nouveau clip « Dancing In The Flames »

The Weeknd a sorti vendredi le single « Dancing In the Flames » accompagné d’un nouveau clip, le premier morceau de son sixième album à venir Dépêchez-vous demain.

Dans la vidéo, on voit The Weeknd conduire une décapotable rouge avant qu’elle ne s’écrase, et le chanteur est plongé dans la pluie et les éclats de verre. « J’ai hâte de voir ton visage s’écraser quand on change de voie/Mon amour est au-delà de la douleur/Mais si je rate le frein, on danse dans les flammes », chante-t-il dans le refrain du morceau.

« Dancing In the Flame » arrive quelques jours après que The Weeknd ait présenté la chanson pour la première fois plus tôt cette semaine lors d’un concert spécial diffusé en direct à São Paulo, au Brésil. Ce concert est toujours disponible en streaming dans son intégralité jusqu’à samedi. Au cours du concert, The Weeknd a également partagé les titres inédits « Wake Me Up », « Regular » et « Runaway ».

Le chanteur, dont le vrai nom est Abel Tesfaye, a d’abord annoncé Dépêche-toi demain plus tôt en septembre, le dernier album de la trilogie qui comprenait celui de 2020 Après les heures et 2022 Aube FM. Tesfaye avait déjà déclaré que cet album serait son dernier sous le pseudonyme de The Weeknd. Il avait déjà annoncé de nouveaux morceaux depuis des mois, et avait déjà partagé un teaser en juillet dernier. Lors de l’annonce du titre du prochain album, Tesfaye avait partagé un message énigmatique sur les réseaux sociaux concernant la conclusion de la trilogie. Il n’a pas encore communiqué de date de sortie officielle pour le reste de l’album.

« D’autres chansons pourraient aider, mais que me reste-t-il à dire ? Malheur à moi dans ma cage dorée, n’est-ce pas ? La chose même qui m’a rendu invincible m’a trahi sur la scène mondiale », a-t-il écrit dans ce post Instagram dramatique. « Un nouveau traumatisme a fait surface, ouvrant les vannes. Un nouveau chemin m’attend. Quand cette journée se terminera, je découvrirai qui je suis. »