The Weeknd séduit Lily-Rose Depp – Hollywood Life

“Ces gens se demandent si vous avez toujours ce feu”, Lily-Rose Depp personnage, Jocelyn, est raconté dans les premiers instants de la nouvelle bande-annonce de L’idole. Jocelyn est une pop star montante qui a besoin d’un grand succès et rapide.

On dit à Jocelyne de « leur donner ce qu’ils aiment ». Elle répond: “Regarde la caméra et f ** k tout le monde en Amérique?” Da’Vine Joy Randolph dit: “F ** k ’em et f ** k ’em good.” Et c’est exactement ce que Jocelyn essaie de faire.

Elle croise bientôt la route de Le week-end personnage, Tedros. Il insiste sur le fait de “ne faire confiance à personne” sauf lui. À un moment donné dans le teaser, The Weeknd a Jocelyn les yeux bandés dans le studio. Il chuchote de manière séduisante à son oreille et a ses mains partout sur elle. Leur romance tordue est de toutes sortes torride.

“J’ai besoin d’un contrôle total”, dit Tedros à Jocelyn. “Peu importe putain quoi.” Quoi que Tedros ait, Jocelyn n’en a jamais assez. Dans les derniers instants du teaser, Jocelyn est assise devant Tedros dans le studio où une robe ouverte et de la lingerie. « Alors, par où commencer ? » Jocelyne demande à Tedros.

L’idole devait initialement sortir fin 2022, mais la série sera désormais diffusée en 2023. L’émission met également en vedette Dan Lévy, Troye Sivan, Suzanne Fils, Zachary Quinto, Jane Adamset plus.

Le premier teaser est sorti en juillet 2022 lors d’un des concerts de The Weeknd au MetLife Stadium. La bande-annonce initiale a depuis été supprimée de la page YouTube de HBO.

The Idol marque la première émission télévisée de Lily-Rose. En mars 2022, de Johnny Depp sa fille a dit pays des merveilles que “plus j’en apprends sur l’histoire et le personnage, plus j’ai un sentiment particulier à ce sujet. L’équipe qui m’entoure est formidable et je suis entre de très bonnes mains. Je n’ai jamais fait de série auparavant et je n’ai jamais gardé un personnage aussi longtemps auparavant, donc je suis également prêt pour ce défi.