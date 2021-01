Le weekend ne coupe pas tout coins lorsqu’il s’agit d’organiser un spectacle sensationnel à la mi-temps du Super Bowl, et pour lui, tout le travail en vaut la peine.

Le 7 février, l’artiste « I Can’t Feel My Face » se rendra au Raymond James Stadium de Tampa Bay pour se produire devant un public limité. Des millions d’autres, bien sûr, regarderont de chez eux, et le chanteur voulait s’assurer que sa performance était vraiment spectaculaire cette fois-ci. En fait, The Weeknd, dont le vrai nom est Abel Tesfaye, a décidé de mettre son argent là où il est … 7 millions de dollars, c’est-à-dire.

Dans une nouvelle interview avec Panneau d’affichage, le joueur de 30 ans a déclaré que si le Super Bowl couvre habituellement tous les coûts de production du spectacle, il voulait rendre sa performance encore plus spéciale.

Il a déclaré au point de vente: « Nous nous sommes vraiment concentrés sur la connexion des fans à la maison et faire des performances une expérience cinématographique, et nous voulons le faire avec le Super Bowl. »