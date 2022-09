The Weeknd reporte le concert de LA après l’avoir annulé en raison de problèmes vocaux et ajoute un spectacle supplémentaire au SoFi Stadium

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

The Weeknd a tenu sa promesse de retourner à Los Angeles après avoir été contraint d’annuler un spectacle à mi-parcours plus tôt ce mois-ci, et a révélé une date reportée pour le concert au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

En plus de la nouvelle date prévue, le chanteur canadien a annoncé qu’un autre concert la nuit suivante est maintenant prévu et clôturera la tournée “After Hours Til Dawn”.

« SPECTACLE DE LOS ANGELES REPORTÉ PLUS UN DE PLUS ! LES 26 ET 27 NOVEMBRE ! » il a tweeté mardi après-midi à ses millions de followers.

LE WEEKND ANNULE LE CONCERT À VENDU AU STADIUM PENDANT LE SPECTACLE APRÈS QUE SA VOIX “SOIT SORTIE” EN CHANTANT UNE TROISIÈME CHANSON

Le 3 septembre, le musicien de “Blinding Lights” a arrêté le spectacle à guichets fermés à LA seulement quelques chansons en raison de problèmes vocaux, et a assuré à ses fans dévoués à l’époque qu’il serait de retour pour jouer pour eux une fois de plus.

Les fans ont emballé la nouvelle arène de 70 000 places dans Inglewood, Californie, pour la deuxième soirée à guichets fermés de sa tournée mondiale dans les stades, seulement pour être déçu de quelques chansons dans le spectacle lorsqu’il a débranché toute la production.

UN GRAND INCENDIE ÉCLATE À L’EXTÉRIEUR DU CONCERT DU WEEK-END AU STADE ALLEGIANT À LAS VEGAS

Plus tard, il a tweeté : “Ma voix s’est éteinte pendant la première chanson et je suis dévasté. Je l’ai senti partir et mon cœur s’est effondré. Mes plus sincères excuses à mes fans ici. Je vous promets de me rattraper avec une nouvelle date. “

Il est revenu quelques instants plus tard avec des excuses et a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer le spectacle.

“Je ne peux pas vous donner le concert que je veux vous donner”, a-t-il déclaré via Billboard. “Je vais m’assurer que tout le monde va bien, récupère votre argent, et je ferai une émission très bientôt pour vous les gars, mais je voulais sortir et m’excuser personnellement et ne pas le tweeter ou l’Instagramer.

“Je voulais que vous sachiez que je ne peux pas vous donner ce que je veux vous donner. Je m’excuse. Je suis tellement désolé.”

Il se serait tenu sur scène pendant que la foule l’acclamait et a ajouté : “” Vous savez à quel point cela me tue. Je vous aime. Merci beaucoup.” Les fans ont chanté son “Save Your Tears” de 2021 en quittant le stade.

La tournée de The Weeknd a été entachée de changements depuis la pandémie de coronavirus et devait initialement être lancé en tant que tournée d’arène en 2020, pour être retardé en 2021 et à nouveau en 2022.

Il a finalement trouvé une date pour commencer le 8 juillet pour une tournée du stade nouvellement établie dans son Toronto, Canada , ville natale, mais a été contraint de reporter la date après une panne du réseau sans fil de Rogers.

En plus des performances live, il joue dans le prochain HBO drame télévisé “The Idol”, qu’il a co-créé avec l’écrivain “Euphoria” Sam Levinson.