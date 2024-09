The Weeknd présente de nouvelles chansons avec Playboi Carti et Anitta à São Paulo : Regardez

Abel Tesfaye se prépare à sortir Dépêche-toi demaince qui sera, selon lui, son dernier album en tant que The Weeknd. Il semble déjà qu’il s’en aille en beauté ; samedi soir à São Paulo, au Brésil, il a présenté une poignée de chansons qui figureront probablement sur l’album, et a accueilli des invités comme Playboi Carti et Anitta.

The Weeknd a dévoilé sept nouvelles chansons aux titres non confirmés — « Timeless » est celle avec Carti et « São Paolo » avec Anitta — et il a également interprété Après les heures les titres « Hardest To Love » et « Repeat After Me (Interlude) » sont interprétés en live pour la première fois. Dépêche-toi demain complète ce que The Weeknd a appelé sa « trilogie des cauchemars », et il a donc clôturé le set avec une reprise glamour de « In Heaven (Lady In The Radiator Song) » de David Lynch Tête de gommeun film qui ressemble à un cauchemar. (The Weeknd a chanté cette reprise avec Mike Dean à Los Angeles plus tôt cette année.)

L’ensemble du set est disponible en streaming sur YouTube dans les prochains jours. Ci-dessous, vous pouvez le visionner, voir la setlist complète et découvrir la pochette de l’album récemment dévoilée pour Dépêche-toi demainNous ne savons pas grand-chose sur le LP, mais The Weeknd le compare à Frankenstein « pour explorer des sons différents, mais sans perdre son essence », selon un nouvelle fonctionnalité dans Panneau d’affichage Brésil. (The Weeknd est un grand fan de Frankenstein.) Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais vous pouvez précommander Dépêche-toi demain ici.

LISTE DES MUSIQUES :

« Réveille moi »

« Après les heures »

« Trop tard »

« Prends mon souffle »

« Sacrifice » (Remix de la Swedish House Mafia)

« Comment puis-je faire en sorte que tu m’aimes ? »

« Évasion de Los Angeles »

« Ramène-moi à Los Angeles »

« Danser dans les flammes »

« FE!N » (avec Playboi Carti)

« INTEMPOREL » (Avec Playboi Carti)

« São Paulo » (Avec Anitta)

« Sans cœur »

« Répétez après moi (Interlude) »

« Régulier »

« Foi »

« À nouveau seul »

« Piste »

« Hors du temps »

« Y a-t-il quelqu’un d’autre ? »

« Le plus dur à aimer »

« Peur de vivre »

« Garde tes larmes »

« Moins que zéro »

« Lumières aveuglantes »

« Au paradis (chanson de Lady In The Radiator) » (reprise de Peter Ivers et David Lynch)