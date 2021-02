Qui a besoin d’un Grammy?

Après son épouvantable blanchissage des nominations aux Grammy Awards de novembre, The Weeknd a joué dimanche sur la plus grande scène du monde, en tête d’affiche de l’émission de mi-temps du Super Bowl 55. Et avec un spectacle de style Vegas et des voix veloutées, la superstar de la pop / R & B a prouvé qu’il était plus grand que n’importe quel spectacle de récompenses archaïque et déconnecté.

The Weeknd (de son vrai nom: Abel Tesfaye) a pris le terrain au Raymond Jones Stadium de Tampa, en Floride, pour un set époustouflant de 13 minutes, parcourant des succès dont l’euphorique « Blinding Lights » et le synthé « Save Your Tears » de son « After Hours », quatrième album imprégné de néons, sorti en mars dernier. Il a également cherché dans son catalogue arrière l’hypnotique « I Can’t Feel My Face », le sinistre « The Hills » et le séduisant « Earned It » de la bande originale de « Fifty Shades of Grey ».

Contre la tradition du Super Bowl, The Weeknd n’a attiré aucun invité, malgré un arsenal de collaborations préférées des fans avec Ariana Grande (« Love Me Harder »), Daft Punk (« Starboy ») ou Kendrick Lamar (« Pray For Me » « ). Au lieu de cela, il s’en est tenu à un récit originaire de son album et de ses visuels « After Hours », avec un fond de Sin City et des danseurs de secours bandés sur le visage en costumes rouges.

Le spectacle de mi-temps du Weeknd était un changement radical par rapport à la joyeuse performance de l’année dernière, lorsque Jennifer Lopez et Shakira se sont associées pour une célébration athlétique et dansante de la culture latine. Il ne pouvait pas égaler les sommets à couper le souffle du spectacle immaculé de Beyoncé en 2013, ni aucun moment indélébile et émotionnel comme Prince chantant « Purple Rain » dans une averse en 2007. Mais c’était quand même une grande amélioration par rapport à la performance désordonnée de Maroon 5 en 2019 et la horreur futuriste des Black Eyed Peas en 2011, qui se classe parmi les pires spectacles de mi-temps de la dernière décennie.

