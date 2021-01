Alors que le chanteur américain The Weeknd se présentait aux American Music Awards enveloppé de bandages en novembre, il a été suggéré que le chanteur de Blinding Lights avait succombé au mouvement de chirurgie plastique.

Cependant, le chanteur de 30 ans a maintenant révélé que son apparence bizarre faisait partie d’une cascade élaborée aboutissant au dévoilement de son « nouveau visage » dans son dernier clip.

Les images bizarres de Save Your Tears montrent la star arborant des traits incroyablement ciselés et ressemblant à un masque pour leur donner l’impression qu’il était passé sous le couteau.







(Image: Instagram)



La nouvelle vidéo pop de quatre minutes voit la star divertir une foule arborant des masques vénitiens.

Un projecteur se tourne ensuite sur The Weeknd – de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye – qui libère ses yeux épinglés et ses traits gonflés dans tous leurs détails troublants.

Plus tard dans la vidéo, le chanteur demande à une femme d’appuyer un pistolet sur son front.

Il prend ensuite l’arme et la tient dans la tête sur scène avant d’appuyer sur la gâchette uniquement pour que les confettis se répandent.







(Image: Getty Images pour dcp)



La star est connue pour ses clips musicaux détaillés et stimulants.

Il a précédemment révélé que la vidéo dramatique du succès de Blinding Lights visait à sensibiliser aux dangers de la conduite automobile.

«Il s’agit de la façon dont vous voulez voir quelqu’un la nuit, et vous êtes en état d’ébriété et vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglé par les lampadaires.

«Mais rien ne pourrait vous empêcher d’essayer d’aller voir cette personne, parce que vous êtes si seul», dit-il à Esquire.







(Image: Getty Images)



On pense que la star est actuellement célibataire après la disparition de certaines relations très médiatisées.

Abel a courtisé le mannequin Bella Hadid en 2015 en lui demandant d’abord de poser pour la pochette de son album – elle a refusé – puis en la traitant avec un Yorkie nommé Hendrix.

Ses gestes romantiques ont porté leurs fruits alors que Bella et lui ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux Grammys 2016, mais se sont malheureusement séparés à la fin de l’année.







(Image: Caractéristiques Rex)







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



La star a ensuite rendu public sa nouvelle petite amie Selena Gomez des mois plus tard, le couple partageant des selfies aimés sur leurs pages de médias sociaux.

Suite à une romance éclair de 10 mois, le couple l’a appelé un jour.

The Weeknd s’est ensuite réconcilié avec Bella en 2018 en parlant de leur emménagement ensemble et d’un engagement.

Cependant, ils se sont séparés une deuxième fois des mois plus tard.