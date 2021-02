Qui a besoin d’un Grammy?

Après son épouvantable blanchissage des nominations aux Grammy Awards de novembre, The Weeknd a joué dimanche sur la plus grande scène du monde, en tête d’affiche de l’émission de mi-temps du Super Bowl 55. Et avec un spectacle de style Vegas et des voix veloutées, la superstar de la pop / R & B a prouvé qu’il était plus grand que n’importe quelle remise de prix archaïque et déconnectée – même s’il se perdait parfois dans le spectacle chargé.

The Weeknd (de son vrai nom: Abel Tesfaye) a pris le terrain au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, pour un set rapide de 13 minutes, parcourant des succès dont l’euphorique « Blinding Lights » et le synthé « Save Your Tears » de son « After Hours », quatrième album imprégné de néons, sorti en mars dernier. Il a également cherché dans son catalogue arrière l’hypnotique « I Can’t Feel My Face », le sinistre « The Hills » et le séduisant « Earned It » de la bande originale de « Fifty Shades of Grey ».

Contre la tradition du Super Bowl, The Weeknd n’a attiré aucun invité, malgré un arsenal de collaborations préférées des fans avec Ariana Grande (« Love Me Harder »), Daft Punk (« Starboy ») ou Kendrick Lamar (« Pray For Me » « ). Au lieu de cela, il s’en est tenu à un récit originaire de son album et de ses visuels « After Hours », avec un fond de Sin City et des danseurs de secours bandés sur le visage en costumes rouges.

En fait, tout cela ressemblait à une extension de sa promo «After Hours», ce qui explique en partie pourquoi le spectacle de la mi-temps a été décevant dans son ensemble. Mis à part la finale optimiste, où The Weeknd et des centaines de danseurs ont pris d’assaut le terrain pour chanter « Blinding Lights », la performance était principalement confinée à un côté du stade et ne s’est jamais écartée des images sombres de l’album.

Des membres de la chorale masqués aux yeux rouges illuminés étaient cloisonnés derrière des découpes d’horizons urbains. La chorégraphie était limitée à The Weeknd marchant à travers les gradins et agrippant la caméra. Et dans le moment le plus claustrophobe de la série, il est apparu dans un couloir éclairé en jaune à travers un objectif fisheye vertigineux, chantant « I Can’t Feel My Face » alors que les danseurs se heurtaient.

En ne tirant jamais pleinement parti de l’espace, le spectacle est apparu comme votre medley moyen de VMA avec un budget légèrement plus élevé, plutôt que comme une performance conçue et exécutée spécifiquement pour une scène aussi grande que le Super Bowl. Bien qu’il soit possible de réaliser un set de mi-temps en solo dynamique – il suffit de regarder Lady Gaga en 2017 – The Weeknd a souvent eu du mal à suivre le rythme effréné de la série et aurait pu utiliser un invité ou deux pour aider à atténuer la pression.

Malgré la sensation décevante de la série, The Weeknd sonnait fantastique et suintait de charme quand il n’était pas avalé par des danseurs remplaçants. C’était une sortie légère et rafraîchissante pour le chanteur habituellement maussade, et loin d’être les pires spectacles de mi-temps des dernières décennies. (Ce serait la performance désordonnée de Maroon 5 en 2019 et la pollution visuelle futuriste des Black Eyed Peas en 2011.)

Pourtant, le spectacle de cette année nous a rendus nostalgiques de la joie pure de la performance de l’année dernière, lorsque Jennifer Lopez et Shakira se sont associées pour une célébration athlétique et dansante de la culture latine. Il ne pouvait pas égaler les sommets à couper le souffle du spectacle immaculé de Beyoncé en 2013, ni aucun moment indélébile et émotionnel comme Prince chantant « Purple Rain » dans une averse en 2007.

Au lieu de cela, cela ressemblait beaucoup à l’homonyme de The Weeknd: amusant, trop court et probablement oublié lundi.

