Venez Super Bowl dimanche, c’est une chanson que les fans peuvent s’attendre ne pas pour entendre quand la superstar du R&B monte sur scène à la mi-temps. Lors d’un entretien d’avant-match avec le Réseau NFL Le jeudi 4 février, The Weeknd a révélé qu’il avait décidé de ne pas inviter des invités spéciaux à se joindre à lui pour le spectacle.

La raison? Disons simplement que ce « Starboy » est un ranger solitaire.

« J’ai lu beaucoup de rumeurs, » remarqua The Weeknd avant d’ajouter: « Je ne parierais pas dessus. Il n’y avait pas de place pour l’intégrer dans le récit et l’histoire que je racontais dans la performance. Alors oui, il n’y a pas d’invités spéciaux. »

Les fans ont émis l’hypothèse que d’anciens collaborateurs comme Ariana, Canard, Daft Punk et Kendrick Lamar pourrait rejoindre The Weeknd sur scène, un peu comme Bad Bunny et J. Balvin fait pendant Jennifer Lopez et ShakiraLe Super Bowl révolutionnaire s’est déroulé l’année dernière.